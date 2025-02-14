影／美恐克台積電100%關稅 郭智輝喊話：台美該是夥伴
經濟部長郭智輝晚間出席台灣上市櫃公司協會新春聯誼餐會。針對近期美國川普政府喊話將對台積電課100%關稅，郭智輝強調，台灣與美國該是合作關係。
郭智輝表示，台灣身為民主供應鏈的一員，也一直積極與美方溝通，台灣與美國在半導體科技上為互補，美國強在品牌，台灣則在供應鏈上有優勢，郭智輝相信能讓川普週邊的人都能了解台美在半導體產業上的互補，目前次長前往美國，希望讓美方了解合作的效益。
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