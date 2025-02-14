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影／美恐克台積電100%關稅 郭智輝喊話：台美該是夥伴

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
經濟部長郭智輝（中）晚間出席台灣上市櫃公司協會新春聯誼餐會。記者曾原信／攝影
經濟部長郭智輝（中）晚間出席台灣上市櫃公司協會新春聯誼餐會。記者曾原信／攝影

經濟部長郭智輝晚間出席台灣上市櫃公司協會新春聯誼餐會。針對近期美國川普政府喊話將對台積電課100%關稅，郭智輝強調，台灣與美國該是合作關係。

郭智輝表示，台灣身為民主供應鏈的一員，也一直積極與美方溝通，台灣與美國在半導體科技上為互補，美國強在品牌，台灣則在供應鏈上有優勢，郭智輝相信能讓川普週邊的人都能了解台美在半導體產業上的互補，目前次長前往美國，希望讓美方了解合作的效益。

經濟部長郭智輝（左三）與台灣上市櫃公司協會理事長周俊吉（右三）晚間出席台灣上市櫃公司協會新春聯誼餐會。記者曾原信／攝影
經濟部長郭智輝（左三）與台灣上市櫃公司協會理事長周俊吉（右三）晚間出席台灣上市櫃公司協會新春聯誼餐會。記者曾原信／攝影
經濟部長郭智輝（右）與台灣上市櫃公司協會理事長周俊吉（左）晚間出席台灣上市櫃公司協會新春聯誼餐會。記者曾原信／攝影
經濟部長郭智輝（右）與台灣上市櫃公司協會理事長周俊吉（左）晚間出席台灣上市櫃公司協會新春聯誼餐會。記者曾原信／攝影
台灣上市櫃公司協會理事長周俊吉晚間出席台灣上市櫃公司協會新春聯誼餐會。記者曾原信／攝影
台灣上市櫃公司協會理事長周俊吉晚間出席台灣上市櫃公司協會新春聯誼餐會。記者曾原信／攝影
經濟部長郭智輝晚間出席台灣上市櫃公司協會新春聯誼餐會。郭智輝表示台美是合作關係，會積極與美方就台積電關稅問題溝通。記者曾原信／攝影
經濟部長郭智輝晚間出席台灣上市櫃公司協會新春聯誼餐會。郭智輝表示台美是合作關係，會積極與美方就台積電關稅問題溝通。記者曾原信／攝影

半導體 川普 美國

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