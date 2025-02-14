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川普提對等關稅台灣難倖免 賴士葆：競爭力被罷免內耗

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
美國總統川普總統再點名台灣指搶走半導體生意，他說晶片若不在美國製造，美國會不開心。（美聯社）
美國總統川普總統再點名台灣指搶走半導體生意，他說晶片若不在美國製造，美國會不開心。（美聯社）

美國總統川普於台灣時間今日凌晨宣布「對等關稅」計畫。為因應內外部挑戰，賴清德總統今早召開今年首次國安高層會議。國民黨立委賴士葆表示，現在情勢的發展似乎已經是無可避免台積電核心技術外流，賴清德把在野黨當成敵人對立、對抗、鬥爭，看著國人進行互相罷免、互相毀滅，讓台灣的競爭力在內耗中點滴的流失。

賴士葆說，川普在記者會上，再次提到台灣搶走美國晶片產業，多次的指控，我方政府都沒有積極地論述反駁，最後彷彿坐實台灣是晶片小偷。最近川普和副總統范斯都表示「要確保晶片在美國製造」，川普還稱若是沒把晶片生意搶奪回來，美國會不太高興。

賴士葆指出，「川普2.0」攻城掠地，各國都無法攖其鋒，於是市場上紛紛傳言美國的英特爾可能分拆，讓台積電與之合併來協助英特爾2奈米與3奈米的先進製程。過去台積電在亞利桑那州建廠的時候，國內有很多疑慮擔心護國神山會被掏空，但是現在情勢的發展似乎已經是無可避免台積電核心技術外流。

賴士葆強調，台美關係在川普上台之後，迥異於拜登時期的力挺，談判高手川普在商言商，說要對國外製造的晶片課以百分之百的關稅，對等關稅可望在4月1日前完成對各國關稅的研究。今日賴清德召開國安會議，做出重大結論，儘管美國目前已經是台灣最大的投資國，賴清德指示還要更加擴大對美的投資。賴清德也提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，要和美國共同打造多元半導體供應鏈，建立AI晶片產業鏈全球聯盟，這些還不知能否讓川普高興？因為除此之外，台灣還要因應川普要求大幅增加國防預算的棘手問題。

賴士葆總結，台灣被川普指控搶奪美國晶片生意，賴清德指出應以合作取代對立，並提出具體的合作模式，稱台美合作將創造共同的雙贏。令人感嘆的是賴清德把在野黨當成敵人對立、對抗、鬥爭，看著國人進行互相罷免、互相毀滅，讓台灣的競爭力在內耗中點滴的流失。

川普 美國 賴清德

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