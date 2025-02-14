AI 需求續強 半導體設備廠揚帆「這5家」業者展望樂觀

全球半導體設備大廠近期陸續公布 2024 年第4季財報，受惠於生成式 AI 應用爆發，以及高效能運算（HPC）需求持續增溫，各家業者營收、獲利普遍表現亮眼。根據研調機構集邦（TrendForce）提供的資料顯示，全球五大半導體設備廠皆在財報中展現強勁成長動能，並對未來展望抱持樂觀態度，集邦也預期 AI 驅動的需求將成為半導體產業下一波成長的關鍵引擎。

1. 艾司摩爾（ASML）

艾司摩爾公布 2024 年第4季財報（2024/10/01-2024/12/31），營收 92.6 億歐元、淨利潤 26.9 億歐元，極紫外光微影設備（EUV）設備訂單達 30 億歐元，同時發表 2025 年財測，預期本季淨銷售額會在 75 億至 80 億歐元之間。ASML執行長 Christophe Fouquet 表示，AI 成長是產業成長的關鍵驅動力，只是客戶受惠程度不一。

2. 應用材料（AppliedMaterials）

應用材料公布2025 會計年度第1季（2024/10/28-2025/01/26）財報，營收年增 7% 至 71.7 億美元，預估本季將達 71.0 億美元。財務長 Brice Hill 說，本季財測考慮到美國出口管制相關的不利因素。應材上季大陸市場在營收的占比由前一年同期的 45% 降至 31%。

3. 科林研發（LamResearch）

科林研發 2025 會計年度第2季（2024/09/30-2024/12/29）財報顯示，營收 43.8 億美元。總裁暨執行長 Tim Archer 表示，晶片效能需求的提升，正符合科林研發的優勢，先進的沉積和蝕刻應用將在晶圓廠設備 (WFE) 支出中占據愈來愈大的比例。

4. 東京威力科創（TEL）

東京威力科創公布 2025 會計年度第3季（2024/10/01-2024/12/31）財報，營收較去年同期暴增 41.2% 至 6,545 億日圓。營收大幅成長主要受惠於生成式 AI 相關需求強勁，帶動先進邏輯和記憶體半導體設備銷售攀升，其中台灣市場的銷售額更是大幅增加。東京威力科創表示，AI 半導體需求非常強勁且持續擴大，廠商對邏輯晶片和高頻寬記憶體（HBM）的投資相當積極。

5. 科磊（KLA）

科磊 2025 財年第2季（2024/10/01-2024/12/31）財報，營收達 30.8 億美元、年增 24%。展望本季，KLA 公司預估營收將落在 30 億美元左右。科磊總裁暨執行長 Rick Wallace 表示，受惠於 AI 和高效能運算（HPC）投資擴張，先進製程領域重拾成長動能，為公司營收帶來顯著挹注。