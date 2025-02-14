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川普多次點名台灣半導體 中經院獻策「三策略」因應
美國總統川普再度點名台灣半導體產業，對此，中華經濟研究院副院長王健全表示，關於台灣半導體產業，他建議可採取三策略來因應，一是關注各國應對川普關稅戰的策略應用；二是聯合我們的美國半導體夥伴；三是跟美國進行更大規模的合作。
王健全指出，半導體方面台灣基本上還是以中間財為主，台灣幾乎沒有最終財，而在此之前，美國總統川普也曾信誓旦旦要對加拿大、墨西哥加徵關稅25%，對中國大陸加徵10%關稅，但經過斡旋結果，川普則是宣布延後一個月實施。
王健全分析，「這是個談判策略的應用」，由於川普先前也曾揚言要對台灣晶片課徵100%關稅，因此，美國與加拿大、墨西哥、中國大陸的關稅戰後續發展，值得我們密切關注。
其二，王健全則是建議台灣半導體廠商可以聯合幫我們進行晶圓代工的美國大廠，去向他們了解，倘若川普真對台灣晶片課徵關稅，對他們的影響又是如何？衝擊又有多大？
此外，王健全還提到，或許台灣在半導體產業上跟美國進行更大規模的合作，也會是一個不錯且可行的策略應用和談判籌碼。重點是，要儘速盤點「我們口袋裡有什麼東西」，再來和對方談看可以如何折衷。
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