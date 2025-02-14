賴清德提「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」
美國總統川普頻頻揚言對各國提高關稅，並多次指控台灣偷走美國晶片產業並擬對台晶片課高額關稅，事後也傳出可能要求台積電與英特爾共同籌組公司生產半導體。中華民國全國商業總會理事長許舒博今天在八大工商團體共同舉辦的春節聯誼活動受訪表示，絕不容許台積電離開台灣，否則對台灣經濟打擊非常大，即使被課高額關稅仍要根留台灣。
賴清德總統出席致詞時表示，台灣的強項在半導體，因此他提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，台灣及全球半導體產業是一個生態系，美日荷都各有擅長項目，台灣是擅長晶片製造，是生態系分工的一環，台灣會持續與半導體產業互相溝通、討論並且擬定好的策略，提出好的方案來跟美國進一步溝通，期待能創造台美多贏的目標。
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