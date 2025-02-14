力士提告華碩電腦專利侵權 獲美國聯邦法院判決勝訴

專業金氧半場效電晶體（MOSFET）設計廠商力士科技今（14）日宣布，向華碩提起的專利侵權訴訟，經美國德州東區聯邦法院於美國時間2025年2月13日已判決勝訴，並於今日取得法院判決文本。被告華碩電腦屬惡意侵權且應賠償力士科技美金1,050萬元（合新台幣3.4億元）；公司緊接將進一步向美國法院申請禁制令，要求華碩不得在美國地區銷售，採用與本判決相關的侵權MOSFET料號之產品，力士也將持續採證，爭取並維護公司最大權益。

力士表示，本案係於2022年發現華碩電腦銷售於美國的筆記型電腦內，存在侵犯力士所屬美國專利的MOSFET產品，經由力士秉持提醒告知義務與誠意溝通，並進一步發律師函無果後，故於當年向美國德州東區聯邦法院提請專利侵權訴訟，據以主張之美國專利號為US 7,629,634及US 7,812,409；侵權之MOSFET產品料號包括：Panjit 2N7002K、Excelliance EMB20N03V、LRC L2N7002SLT1G、UBIQ QM3016AM等（詳見下方列表）。

力士指出，侵權的MOSFET產品料號，已被廣泛應用於消費電子產品，包括NB、PC、平板、電池模組等裝置，平均每台裝置使用數十顆至百餘顆，且具通用性，可全面使用在各項機種，長期以來對力士權益的侵害甚大，力士基於秉持尊重優質智慧財產權的信念，以及維護公司及股東權益的立場，絕對會堅持捍衛到底。

力士經由本次判決勝訴，取得被告華碩電腦需支付1,050萬美元賠償金的重大勝利外，由於陪審團認定華碩侵權係屬惡意，後續法院將得依職權加重損害賠償金額，以及要求華碩負擔力士全部或部分之律師費。

力士將更進一步向美國法院申請禁制令，要求涉及侵權之被告產品不得再銷售至美國市場，未來力士亦將持續採證並採取法律行動，使含有本判決所涉之侵權MOSFET料號的電子產品不得在美國販售，意即未來本判決所涉之侵權料號產品，市面上包括華碩在內的任何品牌亦不可搭載於產品中輸出、銷售至美國。

本案求償金額標準，係由美國東德州法院陪審團，參考華碩在美國銷售總量總額、影響力士應得的訂單金額，以及力士提出合理賠償侵權損失等要素計算而成。

力士表示，公司長年專注於MOSFET研發，並擁有近百項美國專利，同時積極參與各項下一世代電子產品開發測試與規格制訂專案，盼望各界尊重力士所持有之專利權，未來也不排除採取積極行動，以維護公司權益。