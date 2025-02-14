許舒博：寧面對高關稅 台積電也應根留台灣並漲價因應
美國總統川普指控台灣偷走美國晶片產業並擬對台晶片課高額關稅，全國商業總會理事長許舒博14日表示，台積電（2330）可以到美國設廠分散生產風險，但整個產業鏈，絕對不容許離開台灣，否則對台灣的經濟衝擊非常大。他表示，即便最後高科技產業被美國課高額關稅，仍須把台積電根留台灣，川普加台灣高科技的關稅，我們就加台積電晶片的價格就好了，這是使用者付費。
八大工商團體14日舉行新春團拜，許舒博在會前受訪表示，川普總統對台灣發表的言論當不友善，要是台積電全部移往美國生產，對台灣的經濟衝擊非常大，當然台積電可以到美國設廠以分散風險，但是仍應該以台灣為本，這是台灣人的驕傲，也是台灣經濟最大的重點，絕不可能讓台積電全部移到別的地方，放棄台灣。
許舒博表示，雖然台積電全面出走的情形尚未發生，但這是整個產業鏈的問題，要是台積電全面出走，那麼台灣的整個高科技也會跟著出走。台灣應該針對這個立場持嚴正態度，即便台灣必須面對高額的關稅，但是我們仍然應該將台積電留在台灣。
許舒博表示，事實上真正需要台灣這些高科技產品都是美國的產業，要是台灣高科技被課高額關稅，「我們就針對台積電的晶片提高價格就好了，這是使用者付費」，他認為，「對我們而言反而沒有那麼大的壓力」。
他強調，「對政府而言，即便台灣必須付出高額的關稅，我們仍然應該思考根留台灣的必要性，當然我們也必須考慮到川普總統雖然嘴巴這麼講，但是未來是否會這麼做？仍然充滿不確定性，現在政府還不需要去採取因應的措施」。
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