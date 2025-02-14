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川普喊救美國晶片…台積電能併英特爾？財經專家：萬萬不可

聯合新聞網／ 綜合報導
川普認為生產最高階晶片的必然是美國企業，這一言論被解讀為將努力挽救英特爾。 路透
川普認為生產最高階晶片的必然是美國企業，這一言論被解讀為將努力挽救英特爾。 路透

川普總統13日再度提到台灣搶走美國的晶片生意，並說如果晶片不回到美國生產，「美國會很不開心」。財信傳媒董事長謝金河臉書上發文指出，投資美國是目前關鍵的核心。

謝金河表示，最近台積電在美國召開的董事會上，並未如預期般宣布大型投資案，僅公布去年年報及每季度4.5元的配息，並宣布了171億美元的資本支出計劃。這似乎顯示台積電正準備以更長遠的視野應對接下來的情勢。

謝金河說，近來美國總統川普及副總統范斯紛紛表示要確保晶片在美國生產，川普更認為生產最高階晶片的必然是美國企業。這一言論被解讀為川普將努力挽救英特爾(Intel)，也帶動英特爾價持續上升。然而，如何拯救英特爾，並非隨便說說就能達成。

謝金河透露他詢問財訊副總編輯林宏達，若台積電併購英特爾，是否可行？林宏達則明言，「萬萬不可，台積電股價會暴跌！如果是入股，也是滋事體大，各種方案都有一定的難度。這是魏哲家的考驗時刻！」

謝金河指出，自川普上任以來，企業在美國的投資一直是他關注的焦點。日本首相石破茂投資1兆美元，科技巨擘孫正義投資1000億美元，沙烏地阿拉伯王儲也將投資金額自6000億美元提升至1兆美元。

台灣未來如何在美國投資道路上行動，已成為重要議題。謝金河說，台灣向美國購買天然氣已浮出水面，農產品採購及軍購方面也要思考對策，並可能將更多企業投資美國，而台積電被視為其中的重要王牌。

台積電 川普 晶片 英特爾 謝金河

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