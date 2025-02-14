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力士控華碩專利侵權獲勝 美法院判華碩賠償1,050萬美元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

力士（4923）14日清晨公告指出，控告華碩（2357）專利侵權賠償訴訟案獲勝，美國德州東區聯邦法院於美國時間114年2月13日判決，被告華碩為惡意侵權且應賠償美金1,050萬元；力士股價開高後衝上漲停40.2元鎖死到收盤，華碩則是以678元收盤，下跌1元，跌幅0.14%。

力士14日清晨6：33在公開資訊觀測站公告與華碩之專利侵權賠償訴訟案勝訴，力士表示，於2022年發現華碩銷售於美國之筆記型電腦內，有侵犯本公司美國專利(專利號分別為US7,629,634及US7,812,409)之零組件，經發出律師函無果，當年就在美國對其提起專利侵權訴訟。

力士指出，經委任律師向華碩提起專利侵權訴訟後，經美國德州東區聯邦法院於美國時間今年2月13日判決本公司勝訴，被告華碩為惡意侵權且應賠償本公司美金1,050萬元。本公司已在2月14日取得法院判決文本。

力士說明，美國法院已判決本公司勝訴，依據與律師之合約，於取得被告賠償款後，應支付律師賠償款之27.5%為其報酬；華碩得上訴。

力士早盤以37.2元開高後走高，盤中衝上漲停40.2元鎖死到收盤；華碩則是小跌收盤。

美國 華碩

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