力士赴美提告專利侵權案勝訴 華碩：將循法律程序提起上訴
MOSFET廠力士（4923）14日公告，向筆電品牌廠華碩（2357）提起之專利侵權訴訟，經美國德州東區聯邦法院於美國時間2月13日判決力士勝訴，華碩判賠1,050萬美元（折合新台幣約3.4億元）。對此，華碩表示，將循法律程序提起上訴，以維護公司權益。
針對此案，華碩回應，公司採用供應商之產品技術，依產業實務，供應商將承擔相關權責，公司並將循法律程序提起上訴，以維護權益。
力士公告指出，2022年發現華碩銷售於美國的筆電內存在侵犯公司所屬美國專利之MOSFET產品，經由力士秉持提醒告知義務與誠意溝通，並進一步發律師函無果後，於當年向美國德州東區聯邦法院提起專利侵權訴訟，並於14日取得法院判決文本。
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