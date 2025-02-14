《Monster Hunter Wilds》預購 遠傳帳單代收加碼送回饋
史詩級狩獵冒險回歸！Capcom遊戲大作《Monster Hunter Wilds》現已開放預購，將於2月28日正式登場，預計掀起全球玩家熱潮。遠傳（4904）表示，讓更多玩家無縫體驗這款備受期待的作品，提供PlayStation Store帳單代收服務，讓玩家輕鬆購買遊戲，第一時間暢玩最新力作。即日起至3月31日，透過遠傳帳單代收不僅能獲得折扣金好禮，更有機會享10%回饋。
《Monster Hunter》系列自2004年首度登上PlayStation平台，至今已20年，成為Capcom旗下最暢銷的遊戲IP之一。根據統計，截至2024年12月31日，《Monster Hunter》系列全球累計銷量已突破1億800萬套，其中《Monster Hunter World》更創下2,800萬套的驚人紀錄，《Monster Hunter Rise》亦達1,600萬套。隨著最新續作《Monster Hunter Wilds》即將問世，勢必再掀一波狩獵狂潮。
遠傳表示，帳單代收服務讓玩家無需信用卡，即可透過手機帳單輕鬆支付PlayStation Store及PlayStation Plus訂閱服務，免除國際交易手續費，購買更便利。為迎接《Monster Hunter Wilds》上市，遠傳推出限時雙重好禮，好禮一：首發限時送折抵金，活動期間首次透過遠傳PlayStation Store帳單代收購買《Monster Hunter Wilds》或其他遊戲（包含訂閱PlayStation Plus），前1,000名用戶可獲得50元折抵金，無需登錄，輕鬆入手。好禮二：累計消費高額回饋，活動期間成功登錄並透過遠傳帳單代收累積消費滿2,000元，前300名用戶可額外獲得總消費金額10%回饋（最高回饋200元）。
遠傳表示，自2024年8月遠傳正式上線PlayStation Store帳單代收服務以來，深受遊戲玩家喜愛，交易量節節攀升，至今每月平均成長率達雙位數成長。
不僅遊戲，遠傳表示，帳單代收服務更涵蓋影音娛樂、線上祈福點燈、停車費等多種應用，支援Microsoft Store、Google Play、Apple App Store、Netflix、Spotify等熱門平台，讓用戶付款更便捷。今年春節期間，遠傳用戶透過帳單代收的交易金額較去年同期成長三成，創下歷史新高，表現亮眼。
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