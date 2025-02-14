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美國晶片法案補助 環球晶董座徐秀蘭：目前沒有收到要改變的通知

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
環球晶董事長徐秀蘭。圖/聯合報系資料照片
環球晶董事長徐秀蘭。圖/聯合報系資料照片

正值美國川普政府發動關稅議題，以及傳出可能重新檢討晶片法案補助的消息，環球晶（6488）董事長徐秀蘭14日表示，目前沒有收到相關補助要改變的通知，該公司也沒有要變更投資計畫，在當地已有三座廠，在地供應矽晶圓是既定方向。

徐秀蘭指出，目前沒有收到晶片法案補助要改變的通知，環球晶會持續進行環球化，在當地供應矽晶圓是既定方向。該公司從2022年投入興建美國新廠，至今計畫沒有改變，與美國政府希望的方向應當是不謀而合，可以在地供應美國廠商先進製程、矽光子或機器人應用需要的矽晶圓。

徐秀蘭不諱言，關稅議題帶來的影響衝擊難以預測，但環球晶在當地已有三座廠，應當相對可因應。

環球晶投入建置德州新廠，目前已經送樣，預計最快第2季可以開始出貨。

環球晶 矽晶圓 美國

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