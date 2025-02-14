美國晶片法案補助 環球晶董座徐秀蘭：目前沒有收到要改變的通知
正值美國川普政府發動關稅議題，以及傳出可能重新檢討晶片法案補助的消息，環球晶（6488）董事長徐秀蘭14日表示，目前沒有收到相關補助要改變的通知，該公司也沒有要變更投資計畫，在當地已有三座廠，在地供應矽晶圓是既定方向。
徐秀蘭指出，目前沒有收到晶片法案補助要改變的通知，環球晶會持續進行環球化，在當地供應矽晶圓是既定方向。該公司從2022年投入興建美國新廠，至今計畫沒有改變，與美國政府希望的方向應當是不謀而合，可以在地供應美國廠商先進製程、矽光子或機器人應用需要的矽晶圓。
徐秀蘭不諱言，關稅議題帶來的影響衝擊難以預測，但環球晶在當地已有三座廠，應當相對可因應。
環球晶投入建置德州新廠，目前已經送樣，預計最快第2季可以開始出貨。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 2月4G、5G便宜資費懶人包／4G不限速吃到飽免500！5G上網優惠只要399
📢 ChatGPT Search全面開放免費用！搜尋方法教學 3大招做預設搜尋引擎
📢 DeepSeek APP真的不安全！「資料傳送到中國」、還關掉蘋果iOS版保護功能
📢 LINE免費貼圖8款！開工送2款「終身免費用」 精品款爽用180天
📢 2025年最新！日本家電折價券最高18%折扣 7家電器店一次收藏
📢 【開箱】Ikarao Break X2行動KTV開箱！8小時K歌不中斷 還能當看片神器
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言