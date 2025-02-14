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Appier 2024年獲利創新高 預估今年營收成長逾30%

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

AI驅動科技行銷公司Appier（沛星互動科技）公告2024年財報，去年營收與獲利創新高，看好2025-2027年間營收複合成長率27%-30%，並加速全球擴張，擴大拉丁美洲、歐洲市場，並調高今年發放現金股利為2.25日圓

Appier執行長暨共同創辦人游直翰表示，去年因重點市場業務增長強勁，營收創341億日圓歷史新高，年增29%。既有電子商務客戶強勁擴張，帶動東北亞營收年增34%。在數位內容及其他網路服務的成長驅動下，美國&EMEA市場在去年強勁表現的基礎上，實現營收年增45%。

他指出，2024第4季為2025財年的表現奠定了基礎，預期2025財年營收年增將超過30%。2024年底重點市場的業務動能增強，以第4季為基礎，進一步推動2025年加速成長。2025年預估營收為455億日圓、年增34%再創新高，其中原有業務的自然增長為27%，預計透過各關鍵市場的重點客戶關係深化，持續保持強勁成長動能。

去年Appier營業利益增長2.5倍，達20億日圓、營業利益率為5.8%。EBITDA年增73%，EBITDA利益率為14.4%。因日圓較為弱勢，在排除匯率影響的基礎上，營業利益增長三倍，同時EBITDA年增90%淨利增長2.9倍達到29億日圓，淨利率為8.6%。強勁的獲利增長主要受惠於毛利率提升、業務與行銷(S&M)生產力提升、以及嚴謹的R&D投資。

今年Appier啟動第五次收購，與法國新創Adcreative.ai達成併購協議，並預計在3月完成。併購後的產品綜效增強，預期將帶動高利潤產品加速成長。游直翰指出，Adcreative.ai以ROI(投資報酬率)為核心驅動的廣告生成技術，能為客戶強化投資報酬率，進一步提升獲利率，預估今年營業利益為41億日圓，原有業務的營利成長將翻倍至48億日圓，2025年可望發放每股2.25日圓現金股利。

日圓 營收

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