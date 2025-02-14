電信帳單代收成熱門支付工具 台灣大每月逾百萬用戶使用
近年電信業者搶推帳單代收，代收服務範圍也擴大至遊戲、影音、購物、停車費，連線上點光明燈都可以代收，台灣大（3045）表示，「大哥付 隨帳收」每個月吸引超過百萬用戶使用。
台灣大表示，「大哥付 隨帳收」電信帳單代收服務，提供PlayStation™Store用戶便捷、安全的支付方式，玩家於網頁版、手機應用程式、PS5或PS4內的PlayStation™Store購買PS5、PS4遊戲，或訂閱PlayStation Plus，皆可合併至電信帳單付款，省去信用卡繁複結帳流程，1分鐘即可完成付款，方便管理。不論是PlayStation的資深玩家，習慣在PlayStation™Store上購買遊戲或訂閱PS Plus服務，或是熱衷手機遊戲，初次想探索PlayStation平台上的豐富內容，都能透過台灣大哥大「大哥付 隨帳收」快速購買並享受喜愛的遊戲內容。
台灣大指出，「大哥付 隨帳收」電信帳單代收服務涵蓋範圍廣泛，包含遊戲娛樂、momo購物、Netflix影音串流訂閱、線上點燈及停車費繳交等日常需求，玩家可在PlayStation™Store購買多款熱門遊戲，或於Google Play、Apple Store雙平台上消費，使用「大哥付 隨帳收」電信帳單代收服務，與每月電信帳單合併，提供一站式的帳單管理與便利金流整合服務，安全又方便，至今每月超過百萬用戶使用。
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