《Monster Hunter Wilds》熱 電信業搶帳單代收商機

《Monster Hunter Wilds》以規模更大、更栩栩如生的開放世界狩獵舞台，帶領玩家進入名為「封禁之地」的全新狩獵場景，吸引全球玩家關注，台灣預購也相當火熱，電信業者中華電（2412）、台灣大（3045）看準遊戲玩家需求，以帳單代收提供預購火熱玩家購買遊戲的便利性。

知名日本遊戲開發商CAPCOM旗下，全球銷量破億的人氣狩獵動作遊戲《Monster Hunter》，將於2月28日推出系列新作《Monster Hunter Wilds》，現已於PlayStation Store開放預購。

《Monster Hunter》系列以其豐富的遊戲內容和刺激的狩獵體驗深受玩家喜愛，全球銷量已突破1.08億大關。其中《Monster Hunter World》更是CAPCOM史上最賣座的遊戲，全球銷量突破2,800萬套。最新作品《Monster Hunter Wilds》更是承襲了《Monster Hunter World》的路線，活用新世代主機的硬體效能，呈現規模更大、更栩栩如生的開放世界狩獵舞台，將帶領玩家進入名為「封禁之地」的全新狩獵場景。

《Monster Hunter Wilds》即將上市，受到廣大遊戲迷期待，預購聲勢火熱，中華電信表示，帳單代收提供玩家購買遊戲的便利性，自即日起至3月31日更推出多項回饋活動讓玩家測試新春好手氣，PlayStation Store消費滿千元即可抽100點Hami Point購物金，如消費滿3,000元並且購買《Monster Hunter Wilds》，直接回饋玩家300點購物金，參加上述活動若於官網登錄，更加碼抽出PlayStation®5Slim 數位版1台，讓玩家將新年好運搬回家。

此外，中華電信指出，《異世界極道傳說GIRA》玩家首次使用中華電信Google Play帳單代收服務，活動期間消費不限金額贈送30元點數購物金，再抽價值500元的中華電信限定禮包。活動期間累積消費《異世界極道傳說GIRA》滿299元以上，抽帳單代收消費券，享現金回饋10%；消費滿3,999元以上，抽點數購物金最高500點。

中華電信強調，App Store帳單代收服務同樣送出新春好禮，於App Store完成購買及上網活動登錄，前一百名新客戶首筆消費滿百元，即可獲得60元購物金；活動期間累積消費滿1,000元，加碼抽100元購物金。若已經使用過App Store的客戶也別扼腕，同步推出抽Hami Point萬元購物金活動，不分新、舊客戶在活動期間累積消費滿4,000元享加碼抽出200名幸運兒獲得購物金500點。邀請玩家快來嘗試好手氣並且使用中華電信帳單代收服務，免信用卡手續費，還能降低盜刷風險，在遊戲世界安心暢玩。

台灣大表示，推出《Monster Hunter Wilds》PlayStation™Store帳單代收服務，用戶於PlayStation™Store購買《Monster Hunter Wilds》，透過台灣大「大哥付 隨帳收」結帳，不需要額外輸入信用卡信息或負擔手續費用，1分鐘快速完成付款，費用更直接整合至次月的電信帳單中，交易快速、安全又便利。

台灣大宣布，即日起至2月28日，凡於PlayStation™Store透過台灣大「大哥付 隨帳收」電信帳單代收服務預購遊戲，單筆消費滿2,000元就送200元折抵金 (限量500名) ，單筆消費滿3,000元還可參加抽獎，有機會獲得限量1,000元折抵金。