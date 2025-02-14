TEAM TAIWAN 前進德國無人機展 瞄準歐洲供應鏈商機
為提高台灣無人機產業的國際能見度，由經濟部郭部長指派台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）主席暨漢翔（2634）公司董事長胡開宏，率領產發署、工研院、聯盟廠商與組織協會共25家、83位代表，大陣仗遠赴德國杜塞道夫展覽中心參與2025 XPONENTIAL Europe無人機展。
此外，台灣無人機重鎮嘉義縣，也由縣長翁章梁代表前往，展現台灣無人機產業的團結，全力推動台灣進軍國際市場的決心。
台灣團隊將於15日滿載國人的祝福啟程，踏上國際舞台，期待此行能夠收穫豐碩訂單，滿載而歸，開拓與歐洲國家更緊密的無人機產業合作。
展會自2月18日起，開啟為期三日的熱烈交流，台灣館開幕時，多位重量級貴賓蒞臨現場，包括歐洲無人機協會（UAV DACH）理事長Dr. Gerald Wissel、杜塞道夫展場執行長Mr. Malte Seifert以及北萊茵邦經濟廳歐洲、法律與對外貿易司司長Dr. Tobias Traupel及駐德國代表處謝志偉大使。
歷史悠久的XPONENTIAL無人機展，是全球最具權威與影響力的無人機與自動化系統展會，往年都在美國舉辦，今年首度移師歐洲，聚焦最新無人機技術、智慧應用與供應鏈合作，全球商機就在此處匯集。今年預計吸引來自全球超過500家企業與上萬名專業人士參與，為台灣無人機業者提供絕佳的曝光與交流機會。
「無人機聯盟」胡開宏主席表示，近年來台灣無人機產業在政府的政策推動下快速發展，經濟部長期支持產業發展，協助台灣廠商進軍全球市場，更積極協助企業融入去紅供應鏈，確保台灣無人機產品符合國際市場標準，提升競爭力。本次展會除了展示台灣廠商的最新技術與產品，也將進一步深化與歐美業者的合作，爭取更多國際訂單，拓展政府對政府（G2G）與企業對企業（B2B）的合作機會。
本次參展，台灣代表團將聚焦於長航時無人機、反無人機系統、通訊模組、飛控晶片及光學酬載等關鍵技術領域，透過與國際夥伴的技術交流與供應鏈對接，進一步鞏固台灣在全球無人機市場的戰略地位。
德國XPONENTIAL Europe展覽是台灣卓越無人機海外商機聯盟2025年國際拓展計畫的第一站，後續也將帶領業者參與美國、日本無人機展及其他國際重要展會，積極爭取全球市場契機。期許所有參展廠商把握此次機會，向世界展現台灣無人機的高品質、高技術、高競爭力，讓台灣成為全球無人機產業供應鏈的重要夥伴。
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