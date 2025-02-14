SAP Business Data Cloud 問世！為 Business AI 發展加速

SAP於14日正式發布「SAP Business Data Cloud」，這項創新解決方案可整合企業內所有SAP及第三方數據，打造值得信賴的數據基礎，助力企業做出更具影響力的決策，提升AI結果的可靠性。該解決方案融合企業關鍵業務數據，並結合數據工程與業務分析能力，引領企業邁向下一階段的創新和洞察。

SAP與Databricks的這一里程碑式合作標誌著企業數據管理進入全新時代。作為各自領域的領導者，雙方攜手重塑應用與數據平台的協作方式。這一全新解決方案，將無縫整合Databricks在數據工程、機器學習和AI方面的技術。

SAP CEO 柯睿安（Christian Klein） 表示，SAP Business Data Cloud充分釋放企業數據在Business AI中的價值。這項突破性的解決方案，結合SAP在端到端關鍵業務流程及語義豐富的數據方面的獨特專長，以及Databricks全球領先的數據工程能力，幫助企業以前所未有的方式挖掘數據潛能。

Databricks聯合創始人兼CEO Ali Ghodsi表示，「所有企業都希望從數據中獲取更大價值，並提升AI投資回報。透過與SAP合作，我們助力企業實現跨格式、跨平台的數據整合，在Databricks Data Intelligence Platform上進行統一治理、分析，並構建特定領域的AI應用」。

引領數據產品經濟

SAP Business Data Cloud還將幫助SAP促進數據產品經濟的蓬勃發展。該解決方案提供全面託管的SAP數據產品，覆蓋企業所有業務流程，從SAP S/4HANA和SAP Ariba中的財務、採購和供應鏈數據，到SAP SuccessFactors中的學習和人才數據。這些數據產品保留原始業務語境和語義，無需繁瑣的數據提取過程，即可提供高品質的數據。例如，CFO若想評估通膨上升對盈利能力的影響，SAP Business Data Cloud可將消費者價格指數等即時的外部數據與總帳本或成本中心等財務數據產品結合，形成全面的財務狀況展現。

SAP Business Data Cloud還將推出Insight Apps，結合數據產品與AI模型，並接入即時數據，提供跨業務線的高級分析與規劃，涵蓋核心企業分析、財務及人力資源等領域。

全球化學與消費品企業Henkel（漢高）的企業副總裁、及歐洲、亞太、IMEA地區和業務技術負責人Markus Hartmann表示，「SAP Business Data Cloud將幫助我們充分挖掘數據價值，推動業務創新。其語義豐富的數據產品以及與Databricks的深度整合，將增強我們的數據能力，使我們能夠構建業務場景並利用AI洞察，打造可持續的數據生態體系」。

充分釋放AI agents潛能

SAP Business Data Cloud將進一步提升SAP的生成式AI智慧助理Joule，加速跨職能流程，並提升AI agents的業務決策能力。透過產業領先的企業數據集，以及SAP Knowledge Graph解決方案提供的業務友好的數據模型，Joule agents能夠深刻理解端到端業務流程，跨職能協作，以解決複雜的業務挑戰，這些功能是其他智能體建構技術（agent builder technology）無法開箱即用實現的。

為進一步推動AI創新，SAP今日同步推出一系列即用型Joule agents，覆蓋財務、服務、銷售等多個領域，並將在SAP Business Suite中進一步擴展。例如，在財務領域，agents可協同處理索賠、加快審批、提升現金流；Joule 的銷售agents則可加速多步驟業務流程，快速解決爭議和回應客戶訴求。