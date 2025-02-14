川普關稅、英特爾合資企業雜音不斷！雙外資力挺台積電仍喊「買進」

台積電（2330）近期消息紛擾多，包括川普潛在關稅、與英特爾合資企業及美國產能影響等。對此，高盛、花旗證券兩大外資火速出具最新報告，不僅解析近期潛在挑戰，且同樣看好台積電技術的領導地位和韌性，皆維持「買進」評等，目標價分別為1,400元、1,540元。

高盛指出，台積電的商業策略一直是保持獨立。更重要的是，台積電的先進製程技術是其自有的專有技術，是一項關鍵的競爭優勢，尤其在半導體領域中，對於競爭對手的技術授權更是極為保守。因此，台積電與英特爾之間達成技術轉讓協議的可能性極低，也與其長期策略不符。

另外，花旗指出，根據台積電表示，在1月的最新財報電話會議中，將不考慮投資或收購英特爾的晶圓代工業務。

市場關注英特爾是否會將晶圓代工業務剝離為獨立實體，並尋求台積電投資或技術轉讓，是否將對台積電影響不利？花旗認為，即使如此，台積電仍不會直接面臨來自英特爾的尖端製程競爭。

英特爾的製程生態系統、設計方法學與製造模式與台積電截然不同，無晶圓廠客戶若轉向英特爾代工，將面臨技術適配與轉移的障礙，例如設計流程調整、EDA工具適配與良率驗證等，都將限制英特爾快速擴展代工市場的能力。因此，即便英特爾剝離代工業務，短期內仍難以在先進製程與台積電正面競爭。