台灣無人機海外聯盟赴德國參展 爭取國際訂單

台灣無人機國家隊將前進德國無人機展，由無人機海外商機聯盟主席胡開宏率隊親征，他表示，除展示台廠最新技術與產品，也將開拓與歐洲國家更緊密的無人機產業合作，深化與歐美業者合作，爭取更多國際訂單。

台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）今天發布新聞稿表示，TEDIBOA主席暨漢翔公司董事長胡開宏15日將率領產發署、工研院、聯盟廠商與組織協會共25家、83名代表，赴德國杜塞道夫展覽中心參與2025 XPONENTIAL Europe無人機展。台灣無人機重鎮嘉義縣，也由縣長翁章梁代表前往，展現台灣無人機產業的團結，並推動台灣進軍國際市場的決心。

2025 XPONENTIAL Europe無人機展自2月18日登場，展期3天，歐洲無人機協會（UAV DACH）理事長威瑟（Gerald Wissel）、杜塞道夫展場執行長塞費德（Malte Seifert）以及北萊茵邦經濟廳歐洲、法律與對外貿易司司長特勞佩爾（Tobias Traupel）及駐德國代表處謝志偉等，都將出席台灣館開幕。

台灣卓越無人機海外商機聯盟指出，XPONENTIAL無人機展歷史悠久，是全球具權威與影響力的無人機與自動化系統展會，往年都在美國舉辦，今年首度移師歐洲，聚焦最新無人機技術、智慧應用與供應鏈合作，匯集全球商機，今年預計吸引自全球逾500家企業、萬名專業人士參與。

胡開宏表示，來台灣無人機產業在政府的政策推動下快速發展，經濟部長期支持產業發展，協助台灣廠商進軍全球市場，積極協助企業融入去紅供應鏈，確保台灣無人機產品符合國際市場標準，提升競爭力，展會除了展示台灣廠商的最新技術與產品，也將進一步深化與歐美業者的合作，爭取更多國際訂單，拓展政府對政府（G2G）與企業對企業（B2B）的合作機會。

聯盟指出，本次參展台灣代表團將聚焦於長航時無人機、反無人機系統、通訊模組、飛控晶片及光學酬載等關鍵技術領域，透過與國際夥伴的技術交流與供應鏈對接，進一步鞏固台灣在全球無人機市場的戰略地位。

此外，聯盟也預告，德國XPONENTIAL Europe展覽是台灣卓越無人機海外商機聯盟2025年國際拓展計畫的第一站，後續也將帶領業者參與美國、日本無人機展及其他國際重要展會，助台灣打入全球無人機產業供應鏈。