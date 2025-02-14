川普點名搶晶片生意 專家建議台積電在美設先進封裝

美國總統川普今天公布課徵對等關稅藍圖，再點名台灣搶走美國晶片生意，市場也傳出美國推動台積電與英特爾合資。半導體產業專家分析，台積電擴大在美投資先進封裝或第4座晶圓廠，都比與英特爾合資好，台積電保持技術優勢和議價能力，才是首選。

川普今天要求財政部等部會全面檢視貿易夥伴對美國實施的「不對等」措施，並公布課徵對等關稅藍圖，對象為每個向美國進口商品課徵關稅的國家。川普今天再提要對晶片課徵關稅，並再點名台灣搶走美國的晶片生意。

市場也傳出美國政府可能推動涉及英特爾（Intel）和台積電組成合資公司的計畫，消息也引發市場震撼，外界也高度關注台積電在美國生產進展等因應策略。

台經院產經資料庫研究總監劉佩真今天中午接受記者電訪直言，不建議台積電與英特爾合資，台積電保持高階半導體晶圓製程的技術優勢和議價能力，對台積電才是首選策略。

劉佩真分析，台積電目前在5奈米以下先進製程，與英特爾和三星（Samsung）保持一定的技術領先，在高階晶圓製造價格擁有議價能力，台積電目前仍具備無可取代的優勢，這些優勢才是台積電得以在半導體高階晶圓製程競爭領先的關鍵。

因應川普點名台灣搶美國晶片生意，劉佩真建議，台積電可擴大美國生產規模，例如投資先進封裝產線，因為先進封裝在人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）晶片製造，扮演關鍵角色。

台積電在2024年10月宣布與封測廠艾克爾（Amkor）深化合作，在美國亞利桑那州擴展CoWoS在內的先進封裝技術。

劉佩真分析，AI和HPC晶片市場拉貨強勁，先進封裝持續供不應求，台積電可進一步規劃在美國獨資設立先進封裝廠，在美國建立一條龍生產線，因應未來北美客戶對AI晶片高階製造需求。

劉佩真也建議，台積電可考量在美國興建第4座先進晶圓製造廠，因應川普半導體產業回流美國製造政策，包括先進封裝和第4座高階晶圓廠的稼動率，也可隨著市場強勁需求而填滿。

對於傳言美國推動台積電與英特爾合資，劉佩真表示，美國積極推動英特爾重返最新技術領先的榮耀地位，英特爾藉此也可向台積電學習先進製程技術，不過市場對此仍有疑慮，英特爾目前仰賴台積電高階晶圓代工製程，台積電應繼續保持技術領先優勢。

根據資料，台積電提前完成在美國亞利桑那州的第1座晶圓廠生產時程表，已在2024年第4季採用4奈米製程進入量產，第2座和第3座晶圓廠正按計畫進行中，依據客戶需求，將採用更先進的製程技術，如3奈米、2奈米及A16製程技術。