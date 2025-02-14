川普重申台搶晶片生意 總統：將提「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」

至於針對半導體產業發展，賴總統14日也提到，面對川普總統對於我國半導體產業的關切，政府會審慎應對，強化台美溝通，除了注意協助業者因應情勢的挑戰，「我們更將提出『全球半導體民主供應鏈夥伴倡議』，願意和美國等民主夥伴共同致力於打造更具韌性、多元化的半導體供應鏈，並運用尖端半導體的優勢，建立AI晶片產業鏈全球聯盟」。

川普再度重申台灣搶走晶片生意，對此，賴總統14日在召開國安高層會議後表示，在半導體產業方面，他要強調，台灣作為全球最具實力的半導體大國，「我們有能力，也有意願來應對新的情勢」。面對川普總統對於我國半導體產業的關切，政府會審慎應對，強化台美溝通，增進彼此更多的理解。

賴總統說，除了注意協助業者因應情勢的挑戰，更將提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，「我們願意和美國等民主夥伴共同致力於打造更具韌性、多元化的半導體供應鏈，並運用尖端半導體的優勢，建立AI晶片產業鏈全球聯盟，以及高階晶片關聯產業民主供應鏈，以國際合作共創半導體產業發展的全新局面」。

面對川普政府各項新政策，賴總統說，將秉持互惠雙贏的精神，與美國政府保持緊密溝通與協商，讓美方的新政府團隊更完整瞭解，台灣是美國重建製造業及鞏固高科技領導地位過程中不可或缺的夥伴，台美合作將創造共同的雙贏。