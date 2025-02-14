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緯創林憲銘2月26日現身專講 親傳「發展前瞻思維」秘訣

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影

電子代工大廠緯創（3231）近年受到晶片大廠輝達（NVIDIA） 掀起的AI巨浪不斷激勵，整體營運也持續繳出亮麗的成績，緯創作為輝達主要的供應鏈伙伴，旗下代工的GB200 AI伺服器，也已逐步放量出貨，而外界也持續關注最新動態。而作為集團總舵手的董事長林憲銘，近日受到宜蘭慈心華德福高中的邀請，將於2月26日來到這所由緯創支持「造校」和「師資培訓」的校園，以「在變化快速的當代，如何發展前瞻性思維？」帶來特別專講，吸引市場關注。

緯創近年受到AI題材加持，激勵整體表現不斷升溫，不僅奪下輝達A100、H100伺服器基板的獨家供應權，也拿下一部分最強晶片GB200的代工份額，因此帶動其營運表現及業績成果收穫亮眼表現，也被視為「AI市場的主要贏家」。此外，緯創團隊手中不僅已握有輝達CoWoS AI晶片基板高達85%的訂單，同時更是超微（AMD）及英特爾AI晶片模組、基板的獨家供應商，為市場上少有通吃AI三巨頭訂單的業者，因此吸引外界的持續關注。

事實上，緯創能有這麼多且龐大的成長，而最大功臣絕對非董事長林憲銘莫屬，他從2001年將「緯創」由宏碁（2353）拆分獨立出來，並靠著強大的代工實力，將緯創這塊金字招牌推升至世界級水準，作為緯創資通的創辦人暨董事長，他也持續帶領緯創在創新研發上取得各種成果，最終躍升成為全球資訊及通訊產業之領導廠商。同時他也擔任工研院院士與獲頒陽明交大名譽博士，也讓各界尊崇他對高科技產業及台灣社會帶來重要貢獻。

慈心華德福透露，這次很榮幸在校舍興建時，邀請林憲銘董事長現身以「在變化快速的當代，如何發展前瞻性思維？」為題帶來特別專講，事實上慈心華德福與林董事長是在2010年時相識，當時緯創人文基金會認識了宜蘭慈心華德福這所發展中的學校，發現這所學校實踐著以學習者為核心，透過尊重、協助、引導與創造，培養孩子獨立與思考的華德福教育。自此連結起緯創支持慈心華德福的多項計畫，並慷慨支持至今。

慈心華德福表示，校方非常感謝緯創在這十多年來，持續以企業的精神與資源來提供幫助，校方也感謝各界認同教育不僅是孩子的未來，更是改變社會的起點。而緯創人文基金會的實踐利他理念，「不僅長期投入的人文關懷與環境關注，同時也豐富了我們的教育資源」。這次特地邀請林憲銘董事長於2月26日現身校園，讓他與高中學生、家校社群分享，就是希望他能親自給予年輕朋友一些建議。

緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影
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緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影
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AI 緯創 華德福

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