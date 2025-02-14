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台積電嘉義先進封裝廠招募技術員報名額滿！ 明面談…年薪曝
台積電在嘉義科學園區興建2座CoWoS先進封裝廠，第1座第3季完工裝機、台積電委託在地朴子市就業服務中心，明天辦理嘉義專廠技術員招募面談會，有意應徵年輕人反應熱烈，報名額滿，依台積電官網釋出徵才訊息，提供年薪70萬元以上的待遇。
朴子就業服務中心說，台積電明天嘉義專廠招募面談會，在太保市公所舉行，徵才訊息吸引在地人踴躍報名，台積電官網徵才條件：高中職畢業，無經驗可，採4班2輪制，工作2天、休息2天，日、夜輪班，日班總月薪約3.2萬元，夜班總月薪約4.3萬元，另有分紅獎金，平均年薪達70萬元以上。
先進封裝製造部技術員職務說明：透過全自動化電腦派工系統、監控生產線機台與生產相關指標；溝通協調相關單位，協助處理機台、派工等產品生產異常的狀況；無塵室拆/包裝晶圓盒、盤點原物料作業、機台面板操作、上下物料（含電子元件、膠管類化學品），工作場所黃光無塵室；採4班2輪制: 工作2天，休息2天，須輪班5個月夜班、5個月日班。
台積電嘉科園區2座CoWoS先進封裝廠，位在太保市西側，靠近朴子交界處，距高鐵嘉義站車程約10分鐘，縣府說，台積電規畫第1座先進封裝廠預計今年第3季完工裝機，2026年第2座完工裝機，2028年2座廠開始量產。
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