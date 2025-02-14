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科學創意大爆發 「第二屆 Open Call 科普創意松」展開

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

國科會14日表示，第二屆「Open Call科普創意松」頒獎典禮及科普活動自14日起展開為期三天的活動，內容涵蓋科普短片競賽頒獎典禮、YouTube思想實驗室頻道直播、科普論壇、國科會科普計畫成果展示及多項互動體驗。

國科會指出，本屆「Open Call科普創意松」短片徵件競賽吸引全台460個學生團隊參與，經過激烈角逐，最終由17組隊伍脫穎而出。獲獎作品涵蓋自然科學、生物醫學、人文科學等多元領域，充分展現學生們獨特的科學創意與思維。

14日上午舉行頒獎典禮，國科會科教國合處處長李旺龍、競賽評審委員國立台灣大學教授陳縕儂、國立台灣藝術大學教授李建成、過癮科技股份有限公司創辦人鄭凱駿及挑興文化總編輯雷雅淇等均親自出席；晚間將由知名YouTuber泛科學知識長鄭國威主持現場直播，訪談兩組競賽得獎團隊，讓觀眾了解影片創作背後的艱辛與靈感來源，以及如何發揮創意將科學知識轉化為活潑生動的內容，讓人耳目一新。

第二天（15日）接續舉辦培力營，參加的學員可以透過實作演練學習影音創作技巧，另有國立師範大學教授丁玉良設計的趣味科普活動，以寓教於樂的方式讓民眾理解機械手臂及AI相關科技。

第三天（16日）的科普論壇，邀請聯發科技教育基金會執行秘書馮心樺，結合產業趨勢與實際需求，深入分析現今科技領域對人才的需求及女性在科技行業的卓越潛力，激勵更多女性勇敢投身相關領域；挑興文化總編輯雷雅淇則將分享多年深耕科普傳播的經驗，闡述如何透過多樣化的媒體創作，將深奧的科學知識以淺顯易懂的方式呈現，提升科學的社會影響力，促進科學交流與啟發創新。

活動現場則展示多項科學領域的科普計畫成果，從基礎研究到應用科技，以圖文並茂的方式呈現研究亮點，並輔以生動的案例說明。為增強互動性，打造多種趣味遊戲與體驗活動，例如訊連科技（5203）的AI生成濾鏡互動裝置，運用國產影音剪輯軟體，讓民眾可以選擇喜歡的風格濾鏡，製作令人眼睛為之一亮的AI照片。

大學教授

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