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DEVCORE 看好紅隊演練需求強勁 估2025年紅隊營收成長逾20%

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
DEVCORE為紅隊演練服務供應商之一。聯合報系資料照
DEVCORE為紅隊演練服務供應商之一。聯合報系資料照

攻擊型資安公司DEVCORE戴夫寇爾14日宣布，因紅隊演練服務於2024年底納入公部門共同供應契約資安服務項目，DEVCORE成為紅隊演練服務供應商之一，顯示政府部門期望透過紅隊演練提升資安防禦成效。2024年紅隊演練成案金額較前年成長11%，預估2025年紅隊演練服務營收成長可望逾20%。

數位發展部數位產業署於「113年第五次電腦軟體共同供應契約採購-資通安全服務暨資訊服務」中，將「紅隊演練服務」納入共同供應契約採購範圍，是十年來再次新增的資安服務項目，是政府對資安防護的高度重視與進一步強化之里程碑。DEVCORE是台灣首間紅隊演練服務專門業者，可望協助政府機關在未來得以透過共同供應契約採購所需資安服務。政府機關可依照預算及需求選擇具備相當品質及一定水準要求的資安服務，進行更精準的資安演練與防護強化。

DEVCORE執行長暨共同創辦人翁浩正表示，樂見紅隊演練服務納入公部門共同供應契約，象徵著政府對資安防護的投入提升，且演練服務價值受到如此肯定，可望起示範作用，影響產業採用進階的演練服務。期望透過在紅隊演練的技術專業與長年實戰經驗，將紅隊演練的執行成果，應用到策略面及整體回應機制，由架構及流程層面，打造更安全、更具前瞻性的數位環境，全面深化資安韌性。

DEVCORE內部觀察統計，紅隊演練服務受更多產業採用，市場需求持續穩健成長。從2021年至2024年間，DEVCORE收到的紅隊演練洽詢及預約需求量增長達2.6倍，2025年1月的單月洽詢與預約場次數已突破去年同期的六成。對紅隊演練需求最強勁的產業屬金融業，半導體產業的詢問量自2022年起穩定成長。由實際採購數據來看，金融業仍為最積極導入紅隊演練的產業占比達29%，半導體產業與政府機關則分別占28%和14% ，三大產業對應DEVCORE 2024全年紅隊營收占比逾70%。

DEVCORE也觀察到，2024年紅隊演練成案金額較前年成長11%，新客戶占比超過六成，伺服器代工大廠也提出洽詢，顯見紅隊演練服務的效益受更多企業及不同產業關注，企業更加正視並積極投資資安防護，應對日益嚴峻的網路攻擊。

半導體 資安

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