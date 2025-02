蘋果首場發表會提前來了 2月19日將亮相金屬風格新品？

蘋果今年第一場發表會提早來了!先前一直有消息傳出iPhone SE 4將在春季發表,稍早蘋果執行長Tim Cook則是選在X平台正式確認了新品發表會的消息,「Get ready to meet the newest member of the family. Wednesday, February 19. #AppleLaunch」,將於美西時間2月19日亮相新品。

在Tim Cook的貼文中,連帶附上了一張金屬風格的蘋果Logo動畫,似乎暗示著今年會在材質選用上有著新的風格進化?根據外媒先前預測,今年春季可能會發表的產品除了換上USB-C接頭的iPhone SE 4,可能還會有升級A17 Pro晶片的iPad 11、配備M4晶片的MacBook Air、M3版iPad Air,甚至是有螢幕的HomePod。不管會推出哪些新品,看起來都不會讓果粉等待太久。

蘋果執行長Tim Cook稍早在X平台宣布了新品發表會的消息。圖/摘自X@tim_cook