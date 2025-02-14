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蘋果首場發表會提前來了 2月19日將亮相金屬風格新品？
蘋果今年第一場發表會提早來了！先前一直有消息傳出iPhone SE 4將在春季發表，稍早蘋果執行長Tim Cook則是選在X平台正式確認了新品發表會的消息，「Get ready to meet the newest member of the family. Wednesday, February 19. #AppleLaunch」，將於美西時間2月19日亮相新品。
在Tim Cook的貼文中，連帶附上了一張金屬風格的蘋果Logo動畫，似乎暗示著今年會在材質選用上有著新的風格進化？根據外媒先前預測，今年春季可能會發表的產品除了換上USB-C接頭的iPhone SE 4，可能還會有升級A17 Pro晶片的iPad 11、配備M4晶片的MacBook Air、M3版iPad Air，甚至是有螢幕的HomePod。不管會推出哪些新品，看起來都不會讓果粉等待太久。
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