【專家之眼】AI侵犯著作權？原創者的權利如何保護？

人工智慧（AI）訓練資料在智慧財產權領域爭議不斷，近日美國聯邦法院首次判定AI企業侵害著作權，且不構成「合理使用」。該案有可能影響包含OpenAI等AI巨擘的相關訴訟。我國刻在考慮修訂《著作權法》相關規定，亦可作為修法的參考。

Thomson Reuters集團擁有的Westlaw是美國知名的法律資料庫，Westlaw拒絕授權AI 新創公司 Ross Intelligence（以下簡稱Ross）使用其內容，因為其為 Westlaw 的競爭對手。隨後Ross與另一家公司LegalEase達成協議，授權其使用約2萬5000件由Westlaw 編寫的判例摘要，並創建了一個法律研究工具，與 Westlaw 競爭。Thomson Reuters因而於2020年對Ross提出侵權訴訟，Ross則以「合理使用」（Fair use）進行抗辯。

2月11日美國第三巡迴上訴法院法官Stephanos Bibas推翻了其2023年的見解，認為Westlaw 的判例摘要已達到了著作權保護所要求的原創性門檻，認定Ross利用 2,243 份 Westlaw 判例摘要訓練其人工智慧法律研究平台，已侵犯了Thomson Reuters對這些判例摘要的著作權。

在著作權侵權案中，被告經常會引用合理使用原則抗辯。為兼顧權利人利益與公眾利益，在特定情況下，無需著作權人的授權，亦可使用受著作權保護的內容。本案法官認為被告得否主張合理使用，應考量四項因素，包含作品背後的原因、作品的性質、使用的擁有著作權作品的數量，以及使用如何影響原作品的潛在市場價值。

法官審查後，認為原告與被告分別各有二項要素中占有優勢，但最重要的兩個因素──使用的目的和性質以及對潛在市場的影響，有利於原告，尤其是最後一項最為關鍵，由於Ross「意圖透過開發市場替代品，意圖與 Westlaw 競爭」，判定被告無法主張合理使用。

儘管法官明確指出本案涉及的是「非生成性」AI，與大型語言模型（LLM）「生成式」AI有所區別。生成式AI的LLM都是抓取網路上的大量資料進行訓練，對此《紐約時報》和Getty Images等媒體或企業，已對OpenAI和微軟等AI企業提起訴訟，主張其侵犯著作權，竊取他們的勞動成果並從中獲利。主要爭點實與本案有高度的相似性，未來判決的關鍵仍將是得否主張「合理使用」，因此本案仍有極大的可參考性。

如筆者前文所述，對於該問題部分國家已經透過立法方式處理，例如歐盟的《人工智慧法》就採取比較嚴格的態度。美國至今仍無立法，須透過法院的判決形成判例。我國也尚未有此立法，僅有經濟部智慧財產局函釋。

經授智字第11252800520號指:「在蒐集資料訓練AI模型階段，訓練資料如受著作權法保護，會涉及『重製』原始著作之行為，除有著作權法第44條至第65條合理使用之情形外，應取得著作財產權人之同意或授權，始得為之。」智財局函釋較為接近歐盟的規範。

惟近期傳出政府為促進人工智慧產業的發展，已經決定修訂《著作權法》，建議政府能多參酌國際的立法以及相關重大判決。