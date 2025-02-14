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施壓半導體赴美、關稅大棒…華府變臉 台難再打民主牌

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導
川普新政府就任後，表示將對半導體課徵關稅，並施壓半導體產業赴美，台灣被迫適應關係的轉變。 歐新社
川普新政府就任後，表示將對半導體課徵關稅，並施壓半導體產業赴美，台灣被迫適應關係的轉變。 歐新社

紐約時報報導，台灣過去在華府受到跨黨派支持，但川普新政府就任後不再聚焦民主理念，變得更不確定且以交易導向，台灣被迫適應關係的轉變。

川普指責台灣在半導體製造享受不公平主導地位，台灣官員趕赴華府展開能源磋商，試圖與美方簽署天然氣等協議，並保護半導體產業。川普曾表示很快就會對半導體課徵關稅，並施壓半導體產業赴美，台灣正努力減輕衝擊。

台灣還面臨華府其他壓力，包括對美貿易順差。據美方統計，去年台灣對美順差達七十四億美元。另外，儘管數十億美元的軍購美國仍未交貨，美方仍認為台灣國防預算與軍事準備不足。

相較於台灣政府在公開場合的冷靜自若，熟習內情的美國官員卻認為，台灣官員迄今的努力成效甚微，雙方互動也很有限。

據多名匿名消息人士透露，今年一月台積電主管曾與川普的商務部長提名人選盧特尼克會談。台灣官員去年十二月訪問華府時，也向美國官員解釋台灣正快速增加軍備，並會晤時任佛州眾議員、對國家安全立場強硬的現任白宮國安顧問沃茲，台灣似乎寄望以反中著稱的國務卿魯比歐與沃茲。

但川普政府前國務卿龐培歐卻未入閣，諮詢公司中國策略集團現任總裁強生分析，「在台灣議題的強硬鷹派遭排除，台灣似乎有點押錯寶」。

新任國防部副部長柯伯吉去年五月撰文，警告台灣不應認為自己對美國不可或缺，「保護台灣有重大利害關係，但美國沒有台灣也能活」；柯伯吉與其他五角大廈官員更主張，台灣應將國防預算提高至ＧＤＰ百分之五，或者當前預算的兩倍。

但台灣官員私下對百分之五的可行性存疑，更對軍購延宕交付無力。美傳統基金會資深研究員葉望輝認為，要求台灣提高軍費，卻未給付已購買的裝備，美應先解決供應鏈問題，再要求台灣採買更多武器。

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