台積電決議 加速先進製程赴美

台積電首季董事會在美國舉行，據本報調查，台積電董事長魏哲家與美國亞利桑那州分公司幹部闢室舉行溝通會議，會中做出三項重大決議，分別為亞利桑那州第三廠（Fab 21 P3）提前於今年中動工、動工典禮將邀美國重要官員參加，並考慮在美規畫CoWoS封裝廠，三項決議被視為台積電將加速先進製程赴美。

這次溝通會議顯示，台積電面臨川普政府施壓，打算調整在美設廠規畫，將正式啟動第三廠建廠行動。以台積電後續增建新廠只需十八個月即可量產的時程規畫，第三廠可能在二○二七年初試產、二○二八年量產，比原本計畫提早至少一年到一年半。

據了解，台積電董事並未列席這場溝通會議，董事們赴美期間應曾聽取台積電美國分公司與白宮密集溝通的戰情分析，並在會中討論，內容未列入會議紀錄。

台積電也規畫亞利桑那州第三廠動土典禮將邀請美國重要官員出席，見證台積電擴大在美投資決心，時間可能落在今年六月。不過，台積電對此不願回應，強調一切以公司公告為主。

台積電先前表示，亞利桑那州第一座晶圓廠已在去年四月開始生產四奈米製程技術、去年二月首批晶圓交貨；第二座晶圓廠將生產世界上最先進、採用下一世代奈米片電晶體結構的二奈米製程，預計二○二八年開始生產；第三座晶圓廠預計採二奈米或更先進的製程技術。

台積電供應鏈透露，台積電第二廠將可在明年底前進行試產，二○二七年下半年開始量產，比原規畫的二○二八年提前。

台積電還考慮赴美設立CoWoS先進封裝廠，細部計畫還需進一步討論。稍早台積電將這部分委由封裝大廠艾克爾和日月光進行部署，艾克爾已提出在亞利桑那州建廠計畫；日月光則表示仍得仔細評估。