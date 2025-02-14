傳美介入 要台積電救援英特爾

彭博資訊報導，市場盛傳，美國政府可能涉入一項計畫，美國晶片巨擘英特爾（Intel）可能分拆晶片事業，且台積電可能參與並營運，分拆為英特爾和台積電共同擁有的實體，在給予晶片法補貼的同時，由台積電協助強化二奈米與三奈米的先進製程，以兼顧美國國安顧慮，及化解英特爾困境。

投資公司Baird分析師葛拉（Tristan Gerra）發布投資報告指出，亞洲供應鏈在討論，美國政府可能涉入一項計畫，同時涉及台積電和英特爾。這項計畫可能把英特爾晶片製造事業分拆為英特爾和台積電共同擁有的實體，讓這個實體獲得晶片法補貼。

消息人士透露，台積電董事會並未討論台積電協助英特爾的具體方案。台積電稱不評論市場傳聞，經濟部也說「無法評論」。

報告指台積電可能派工程師到英特爾三奈米／二奈米晶圓廠，運用台積電專業知識，讓英特爾晶圓廠與後續製造計畫切實可行。

葛拉指出，無法證實這些傳言，要完成這項計畫也可能費時許久，但「很合理」，能夠在英特爾前執行長基辛格聚焦核心製造競爭能力的基礎之上，有更多進展。

他說，英特爾有望受惠於龐大現金流的舒緩，並把重心放在設計和之後的平台解決方案，台積電能夠處理晶圓製造的細節事宜，而運作順利的晶圓廠最終可望吸引晶片設計業者為客戶，讓晶片設計業者得以把製造產能分散到多個地區。

英特爾股價十二日大漲百分之七，背後利多除了美國副總統范斯日前宣示先進人工智慧（ＡＩ）將在美國製造、台積電可能出手救援的傳言，還有英特爾似乎正在提高中央處理器產能。Mercury研究公司指出，英特爾去年第四季微處理器出貨市占率下滑百分之六十七點四，為二○二二年以來最低。