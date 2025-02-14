快訊

天氣逐漸好轉中 吳德榮：明天回暖、周日起再迎冷氣團

川普決定對各國徵收「對等關稅」 最快4月上路

聽新聞
0:00 / 0:00

傳美出手分拆英特爾晶片事業 由台積電參與營運 ADR再跌2.2%

經濟日報／ 編譯林奇賢、記者簡永祥尹慧中／綜合報導
英特爾。（路透）
英特爾。（路透）

彭博資訊報導，市場盛傳，美國政府可能涉入一項計畫，美國晶片巨擘英特爾（Intel）可能分拆晶片事業，由英特爾和台積電（2330）共同參與並營運，在美國給予晶片法補貼的同時，由台積電協助強化英特爾2奈米與3奈米的先進製程。

投資公司Baird分析師葛拉（Tristan Gerra）發布投資報告指出，亞洲供應鏈在討論，美國政府可能涉入一項計畫，同時涉及台積電和英特爾。這項計畫可能把英特爾的晶片製造事業分拆為英特爾和台積電共同擁有的實體，讓這個實體獲得晶片法的補貼，以兼顧美國國安顧慮，及化解英特爾的困境。

台積公司昨（13）日不評論市場傳聞，經濟部也說「無法評論」。受該消息衝擊，台積電昨天遭外資賣超1.08萬張，終場收1,090元，下跌10元，惟投信及自營商仍站在買方，分別買超454張、1,117張。台積電ADR美股13日收盤再跌2.20%。

該報告指出，台積電可能派遣工程師到英特爾的3奈米／2奈米晶圓廠，運用台積電的專業知識，讓英特爾的晶圓廠與後續製造計畫切實可行。

葛拉指出，無法證實這些傳言，要完成這項計畫也可能費時許久，但「很合理」，能夠在英特爾前執行長基辛格聚焦核心製造競爭能力的基礎之上，有更多進展。

他說，英特爾有望受惠於龐大現金流的舒緩，並把重心放在設計和之後的平台解決方案，台積電能夠處理晶圓製造的細節事宜，而運作順利的晶圓廠最終可望吸引晶片設計業者為客戶，讓晶片設計業者得以把製造產能分散到多個地區。

英特爾股價12日大漲7%，背後利多除了美國副總統日前宣示先進人工智慧（AI）將在美國製造、台積電可能出手救援的傳言，還有Jefferies分析師柯提斯指出，在Emeral Rapids產品動能的驅使下，英特爾似乎正在提高中央處理器（CPU）產能。13日早盤上漲8%。

此外，花旗分析師團隊最近引用Mercury研究公司的資料指出，英特爾去年第4季微處理器出貨市占率下滑67.4%，為2022年以來最低。

台積電 晶圓廠 晶片 美國 英特爾

延伸閱讀

台股上漲109點 三大法人買超73.74億元

傳美國川普要求台積電與英特爾合資晶圓製造 經濟部回應了

傳美推動台積電與英特爾合資 專家：比課關稅更不利

【重磅快評】晶片課稅等待宣判 台積電低調藏玄機

相關新聞

傳美政府介入 要台積電救援英特爾

彭博資訊報導，市場盛傳，美國政府可能涉入一項計畫，美國晶片巨擘英特爾（Intel）可能分拆晶片事業，且台積電可能參與並營...

傳美出手分拆英特爾晶片事業 由台積電參與營運 ADR再跌2.2%

彭博資訊報導，市場盛傳，美國政府可能涉入一項計畫，美國晶片巨擘英特爾（Intel）可能分拆晶片事業，由英特爾和台積電共同...

施壓半導體赴美、關稅大棒…華府變臉 台難再打民主牌

紐約時報報導，台灣過去在華府受到跨黨派支持，但川普新政府就任後不再聚焦民主理念，變得更不確定且以交易導向，台灣被迫適應關...

圍「積」救「英」？ 外界說：拖吧！

面對美國打算「圍積救英」，有半導體專家在去年底川普勝選、前任英特爾執行長基辛格被迫下台後，就直言能挽救英特爾財務困境和頹...

趨勢科技當紅 私募基金洽購 貝恩資本、KKR 等表達意願

知情人士透露，多家私募基金都有意收購趨勢科技（Trend Micro），激勵趨勢科技在日本交易的股價13日飆漲16%，為...

【專家之眼】AI侵犯著作權？原創者的權利如何保護？

人工智慧（AI）訓練資料在智慧財產權領域爭議不斷，近日美國聯邦法院首次判定AI企業侵害著作權，且不構成「合理使用」。該案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。