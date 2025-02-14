傳美出手分拆英特爾晶片事業 由台積電參與營運 ADR再跌2.2%

彭博資訊報導，市場盛傳，美國政府可能涉入一項計畫，美國晶片巨擘英特爾（Intel）可能分拆晶片事業，由英特爾和台積電（2330）共同參與並營運，在美國給予晶片法補貼的同時，由台積電協助強化英特爾2奈米與3奈米的先進製程。

投資公司Baird分析師葛拉（Tristan Gerra）發布投資報告指出，亞洲供應鏈在討論，美國政府可能涉入一項計畫，同時涉及台積電和英特爾。這項計畫可能把英特爾的晶片製造事業分拆為英特爾和台積電共同擁有的實體，讓這個實體獲得晶片法的補貼，以兼顧美國國安顧慮，及化解英特爾的困境。

台積公司昨（13）日不評論市場傳聞，經濟部也說「無法評論」。受該消息衝擊，台積電昨天遭外資賣超1.08萬張，終場收1,090元，下跌10元，惟投信及自營商仍站在買方，分別買超454張、1,117張。台積電ADR美股13日收盤再跌2.20%。

該報告指出，台積電可能派遣工程師到英特爾的3奈米／2奈米晶圓廠，運用台積電的專業知識，讓英特爾的晶圓廠與後續製造計畫切實可行。

葛拉指出，無法證實這些傳言，要完成這項計畫也可能費時許久，但「很合理」，能夠在英特爾前執行長基辛格聚焦核心製造競爭能力的基礎之上，有更多進展。

他說，英特爾有望受惠於龐大現金流的舒緩，並把重心放在設計和之後的平台解決方案，台積電能夠處理晶圓製造的細節事宜，而運作順利的晶圓廠最終可望吸引晶片設計業者為客戶，讓晶片設計業者得以把製造產能分散到多個地區。

英特爾股價12日大漲7%，背後利多除了美國副總統日前宣示先進人工智慧（AI）將在美國製造、台積電可能出手救援的傳言，還有Jefferies分析師柯提斯指出，在Emeral Rapids產品動能的驅使下，英特爾似乎正在提高中央處理器（CPU）產能。13日早盤上漲8%。

此外，花旗分析師團隊最近引用Mercury研究公司的資料指出，英特爾去年第4季微處理器出貨市占率下滑67.4%，為2022年以來最低。