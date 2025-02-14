台積電高雄擴廠環評案 過關

經濟日報／ 記者吳秉鍇╱高雄報導

台積電（2330）高雄P4、P5廠擴建規畫環評上月初審未過，昨（13）日再審通過，且無須進入第二階段環評，2月21日前完成修正後送大會審查，預計3月審議。

此外，公民團體擔憂P5廠總耗電達住家用電1.6倍，要以高標準加強空汙監測，不要再小範圍切割送地方環評。

台積電表示，2040年用電100％再生能源，優先使用在地綠電，並考量增設空汙監測站。

高雄環保局表示，13日上午舉行「台積電楠梓新建半導體廠擴建計畫環境影響說明書」初審議會，針對公民團體關心此案溫室氣體排放，衝擊城市減量目標部分，開發商承諾使用再生能源、製程設備改善等碳排減量措施後，減少54%排放，未來增量也將隨再生能源占比提升而逐年遞減。

再生能源 台積電 環評

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