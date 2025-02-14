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圍「積」救「英」？ 外界說：拖吧！
面對美國打算「圍積救英」，有半導體專家在去年底川普勝選、前任英特爾執行長基辛格被迫下台後，就直言能挽救英特爾財務困境和頹勢唯一人選就是川普，如今傳出美國白宮打算策動台積電（2330）與英特爾針對先進製程成立合資公司，出手相助英特爾，兼顧掌控美國重要國安相關晶片，並不意外。
專家認為，台積電在日本和歐洲都是採合資設廠，唯獨美國採獨資進行，一來考量美國生產都是先進製程晶片，是台積電領先全球的核心技術，不樂見生產或代工模式外流，再者在日本和歐洲的合資對象，多半是台積電現有客戶，且當地政府給予高達四到五成高額補助，台積電不僅強化與客戶合作關係，又可降低設廠成本，減輕地緣政府風險。
半導體專家認為，儘管地緣政治險峻，台積電倒是寧願川普祭出高關稅，也會設法拖延，拒絕美國政府「私心甚重」的盤算，而且即使要合資，英特爾有錢嗎？台積電願意出錢嗎？其中複雜性盤根錯節，恐非易事。
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