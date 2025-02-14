台積加速先進製程赴美 決議亞利桑那三廠年中動土

台積電（2330）飛行萬里在美國舉行董事會，會後雖只公布例行股利分配、分紅、避險部位調整和資本支出預算，但根據調查，台積電董事長暨總裁魏哲家與美國亞利桑那州分公司幹部，特別闢室舉行溝通會議，會中做出三項重大決議。

首先即計畫明年中舉行亞利桑那州第三廠（Fab 21 p）將於今年中正式動工，邀請美國重要官員參加這次動工典禮、以及考慮在美規劃CoWoS封裝廠，這三大重大決議，視為台積電將加速先進製程赴美。

從魏哲家召集這次溝通會議看，台積電面臨美國白宮新政權施壓，已打算調整在美國設廠規畫，在既有提出在亞利桑那州投資三座12吋晶圓廠補貼款後，台積電將正式啟動第三廠建廠行動，以台積電後續增建新廠只要18個月即可量產的時程規畫，第三廠可能提早在2027年初試產、2028年量產，比原提出計畫，提早至少1到1.5年 。

台積電董事並沒有列席這次溝通會議，至於董事在赴美期間應是聽取台積電美國分公司政府關係部門與白宮密集溝通所得戰情分析，並在會中討論，只是這些均未列入董事會會議紀錄，台積電不需要公布。

台積電也訂出第三廠舉行動土典禮，將邀請美國重要官員出席，見證台積電擴大在美國投資的決心，邀請官員的行動將會在這幾個月進行，外界推估時間可能落在今年6月舉行。

針對相關訊息，台積電表示，不予回應，一切以公司公告為主。

台積電供應鏈透露，台積電第二廠已完成主體廠房工程，正進行內部無塵室和機電整合工程，預定明年第1季末開始移入機台，依時間推算，將可在明年底前進行試產，2027年下半年開始量產，比原規畫的2028年提前。

台積電這次赴美的規畫調整，還包括考慮赴美設立CoWoS先進封裝廠，但細部計畫還需進一步討論才會對外公布。稍早台積電將這部分委由封裝大廠艾克爾和日月光進行部署，艾克爾已提出在亞利桑那州建廠計畫；日月光則表示還得仔細評估。