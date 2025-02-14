友達中科廠房30.5億賣美光

友達（2409）董事長彭双浪昨（13）日宣布，為聚焦營運策略、活化資產及優化財務結構，董事會決議將以30.5億元，出售友達晶材位於中科后里園區部分廠房及其附屬設施予台灣美光。

彭双浪指出，基於彈性規劃的營運策略，2024年8月已出售西側廠區予台灣美光，交易金額7億元，這次再出售東側廠區，交易金額30.5億元，預計2025年上半年取得中科管理局轉讓核准後，全廠區一併辦理過戶，於2027年底前分期點交。

扣除相關交易費用、稅費及太陽能單晶晶片事業停業相關損失及費用後，預計過戶後，將認列友達晶材后里廠全廠業外利益約18億元。

法人關注友達活化資產規劃，友達總經柯富仁表示，友達已關閉的新加坡廠將是下一個出售標的。

面對長遠經營布局考量，彭双浪說，友達晶材會淡出太陽能單晶晶片事業，將資源聚焦半導體測試晶圓與零組件相關領域，擴大半導體材料製造與加工服務。