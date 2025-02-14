趨勢科技當紅 私募基金洽購 貝恩資本、KKR 等表達意願

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者黃晶琳／綜合報導
趨勢科技如今業務已擴展至雲端運算、網路安全與端點安全等領域。路透
趨勢科技如今業務已擴展至雲端運算、網路安全與端點安全等領域。路透

知情人士透露，多家私募基金都有意收購趨勢科技（Trend Micro），激勵趨勢科技在日本交易的股價13日飆漲16%，為2023年11月來最大單日漲幅。

路透報導，貝恩資本（Bain Capital）、KKR、Advent國際公司及EQT AB等業者，最近幾周都已表達併購趨勢科技並下市的興趣。但知情人士也強調，交易尚無定案，趨勢科技仍可能選擇維持獨立營運。

趨勢科技對此表示，這是臆測的報導，不回應。據了解，趨勢科技創辦人家族並沒有想要出售打算，但也尊重其他股東在外找買家。

趨勢科技1988年由科技業張明正、陳怡蓁和陳怡樺三人共同創立，最初專注防毒軟體開發，如今業務已擴展至雲端運算、網路安全與端點安全等領域。

趨勢科技去年11月公布，去年第3季營收成長6%，達681億日圓，營業淨利大增42%，達148億日圓。

在日圓疲軟和主管機關對企業提高股東報酬的施壓下，日本企業併購活動日趨活絡。同時，維權投資人也擴大投資日本。彭博資訊估算，維權投資人去年買進的日股金額創下新高，達到至少1.2兆日圓（約78億美元）。

日圓 趨勢科技

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