強化半導體合作 三三會與日本宮崎縣經濟團體簽MOU
台積電赴日本設廠，帶動供應鏈投資商機，業者陸續進駐九州熊本縣、大分縣、宮崎縣等地。三三會今天與日本宮崎縣商工會議所連合會簽署MOU，盼強化台日半導體產業合作，這也是三三會與九州經濟團體簽署的第4個MOU。
三三會今天晚間發布新聞稿表示，三三會理事長林伯豐今天與宮崎縣商工會議所連合會長米良充典簽署MOU，這也是三三會與九州經濟團體簽署的第4個MOU，代表三三會已成為台灣與日本九州企業交流最重要的平台。
林伯豐表示，九州是日本半導體產業重鎮，台積電赴熊本設廠帶動了半導體相關供應鏈進駐，包括九州的熊本縣、大分縣、宮崎縣等，去年10月三三會經貿訪問團前往台積電熊本廠、大分縣等地參訪，見證台日半導體產業的合作，可以聯手開創世界新局。
米良充典表示，宮崎縣與台灣長期以來因為定期航班開通，不斷深化經濟、旅遊、藝術、文化等各領域的交流。此外，宮崎縣環境優良，尤其在土地、勞力、電力、水等供應充足，是台灣企業到九州投資的首選之地。
宮崎縣知事河野俊嗣、宮崎市副市長永山英也、台日商務交流協進會理事長馮寄台、日本台灣交流協會副代表服部崇，以及宮崎縣商工會議所連合會重要幹部和企業家等人今天也出席MOU簽署儀式。
河野俊嗣表示，近期參加日本九州地域戰略會議訪問團，來台訪問工研院和經濟部，與相關方面交換意見，未來將進一步推進台日在半導體相關產業的合作。
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