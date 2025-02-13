台積電參展徵才 「數學物理系所徵才會」22日台大登場

1111人力銀行公關經理曾仲葳13日表示「數學、物理被稱為自然科學之母」，許多科學方面的問題，都要透過數學或物理來解決，近年熱門的大數據、AI人工智慧，或是傳統產業的自動化，更需要數物背景做分析研究，因此相關人才在就業市場愈來愈受到注目。

1111人力銀行13日發布數物人才前進科技業調查，國科會自然處科學推展中心數學組主任崔茂培表示，數學不僅是一門學科，更是一種核心思維方式，貫穿科技、金融、工程、生物醫學等多個領域。

在當代科技快速發展的背景下，數學的影響力愈發顯著，特別是在人工智慧、機器學習、數據科學與量子計算等領域，數學理論與方法扮演了至關重要的角色。許多關鍵技術，如深度學習中的神經網絡架構、最佳化演算法、密碼學與量子資訊理論，皆根植於數學的基礎。

除了科技產業，崔茂培認為數學畢業生的職涯選擇也相當多元，包括金融分析、數據科學、保險精算、軟體工程、研究與學術發展等。數學系所培養的抽象思維、邏輯推理與問題解決能力，使學生能夠靈活應對未來各種挑戰，無論選擇投入產業或繼續深造，都能發揮專業所長。

曾仲葳還提到，基礎科學是創新發展的核心動力，數學與物理更是現代科技的根基，為深入挖掘數物背景人才的多元潛能，勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署、台灣大學數學系、國科會科學推展中心數學組、國科會科學推展中心物理組共同主辦的「數學物理系所徵才會」，將在2月22日於台大舊體育館舉辦。

1111人力銀行指出，活動當天除了徵才攤位外，也將舉辦二場活動，不只邀請到臺大/師大/中央/東華/東海物理系所系主任與高中生對談，讓學生認識物理之外，更重磅邀請國際半導體產業協會台灣區副總裁蘇貞萍、台積電（2330）楊宗銘博士、台積電慈善基金會執行長彭冠宇親臨分享，從半導體產業及台積電人才開發的觀點促進學生及家長對於數學/物理未來發展及瞭解這兩門學科對尖端產業發展的重要性，歡迎大家提前報名。

國科會自然處科學推展中心數學組主任崔茂培還提到，去年和1111人力銀行合辦徵才博覽會效果不錯，於是今年再找物理系合辦，希望更多企業可以看到我們人才展現的價值，2月22日實體就業博覽會邀請大家共襄盛舉。

崔茂培並表示，透過這次「數學物理系所徵才會」，數學會期望幫助學生更全面地了解數學學科的價值與應用，並探索自己的興趣與未來方向。誠摯邀請所有對數學與物理領域有興趣的學生與家長參與，共同探索數學的無限可能。

中華民國數學會理事長謝銘倫則指出，數學系的訓練能讓學生理解事物背後的原理，分析問題的根本原因，並進一步培養抽象思維，以應對突發挑戰。數學系學生普遍具備開放思維（Open Mind），並結合專業領域知識（Domain Knowledge），這些特質使其在職場上具備顯著的競爭優勢。

臺灣物理學會副理事長郭建成表示，物理系的學生擁有豐富的數學背景，在課程中培養從問題下手，聯合系統模型，再去解決問題的能力，對於研發工作發展非常有優勢，在科技大廠及華爾街都是高階人才的熱門之選。

物理研究推動中心主任陳柏中則指出，AI與物理學有密切關聯，物理系學生進入科技業的比例超乎想像。台灣在部分科技領域不再只是追隨者，甚至成為領先者，尤其在半導體與AI等產業。當面對未知問題，數學與物理的訓練提供解決問題的方法，使學生在科技領域能有卓越表現，發揮專長。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，為解決缺工現況，促進數物人才與企業之間的交流，1111人力銀行協助籌備2025【數理引航 物求好職】數學物理系所徵才會（https://event.1111.com.tw/event25/ntumath/home），除了2月22日的實體就業博覽會邀請到台積電、安謀（Arm）、穩懋半導體、精誠資訊、億光電子、欣興電子、鈊象電子、永豐銀行、昇恆昌等知名企業參展徵才外，網站同步釋出近千個工作機會、更有保證年薪100萬元起跳的職缺，人才需求相當多元，薪資待遇極具競爭力，歡迎求職者主動投遞履歷，展開職涯新頁。