超微伺服器營收 市占率創紀錄

超微（AMD）持續在市場上攻城掠地，市場研究機構Mercury Research在近期出爐的2024年第4季報告中指出，超微以35.5%的伺服器營收市占率創下紀錄，同時在客戶端市占率也呈現強勁增長。

根據上述報告，超微在伺服器營收市占率較去年同期與前一季都增長，並以35.5%創下紀錄。

同時，超微在客戶端產品的營收市占率也雙增，達23.8%，在桌上型與行動產品的市占率都呈現增長局面。