奇景預期車用OLED IC將成主要動能 看好CPO前景

在美掛牌的驅動IC廠奇景光電於13日公布去年自結財報，去年第4季包括營收及每ADS盈餘皆優於財測預估，並估計本季營收將反映淡季需求，季減8.5%到12.5%之間，毛利率約持平。

奇景去年第4季營收2.37億美元，季增6.7%，超出原先財測預估的持平到小跌，主要受惠於各產品線營收動能強勁，單季毛利率為30.5%，較前一季增加0.5個百分點，主要受惠於有利的產品組合與成本改善，稅後淨利2,460萬美元，每ADS盈餘14美分（折合約新台幣 4.5 元），大幅超出原先財測預估的9.3至11美分。

奇景 2024 年營收為 9.68 億美元，全年毛利率為 30.5%，每 ADS 盈餘為 45.6 美分（折合約新台幣 14.6 元）。

展望本季，該公司預估第1季營收將下跌8.5%至12.5%，反映農曆新年假期的淡季常態需求，較去年同期持平至成長4.6%；毛利率大約與上季持平，每ADS盈餘9美分到11美分（折合約新台幣3.0至3.6元），較去年同期大幅成長26%至54%。

去年奇景的車用業務占總營收近一半，車用驅動 IC 營收年增近 20%，超越全球汽車市場成長率。該公司表示，主要歸功於其TDDI 技術被全球主要客戶廣泛採用，其車用 TDDI目前全球市占率已超過 50%。展望未來，奇景預期未來幾年，車用OLED IC將成為推動公司成長的主要動能之一。

另外，在非驅動IC產品線，奇景強調，晶圓級奈米光學（WLO）技術提供關鍵的光學耦合功能，在CPO技術中扮演核心角色。CPO技術不僅能顯著提升頻寬和加快數據傳輸速度，還能大幅降低訊號耗損、減少延遲、減少傳輸耗能，並協助大幅降低多晶片模組的尺寸及成本。該公司與上詮（3363）同時攜手重量級客戶與夥伴，正積極研發未來數個世代的新技術，看好CPO的前景依然未改。

奇景與上詮已共同發布共同封裝光學技術，整合奇景的WLO技術與上詮 CPO 技術，應用於最先進的AI多晶片模組。儘管 CPO 今年仍處於工程驗證與試產階段，客戶的大規模生產時程尚未公布，近期奇景從客戶得到的試產產品數量預估，顯著比以往增加，顯示CPO技術進入量產的時程正在加速。

奇景相信，CPO技術除了應用於雲端外，未來在車用與機器人等其他領域也將被採用。公司現階段的目標是盡速實現CPO在雲端的應用，以光取代電，進行巨量數據傳輸，並協助加速CPO在AI應用的普及率。