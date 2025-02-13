欣興：子公司聯能遭駭資料尚在清查中
欣興（3037）13日公告提到，大陸子公司聯能科技(深圳)有限公司1月30日勒索軟體事件，聯能科技(深圳)有限公司疑似部份內部相關資料揭露。子公司聯能遭駭資料尚在清查中，初步判定影響範圍為聯能科技(深圳)有限公司，後續若有其他影響，將持續更新。
有媒體報導，名為Sarcoma的勒索軟體駭客組織宣稱他們對欣興電子（Unimicron）下手，並竊得約377 GB的SQL檔案及文件。
欣興公告提到，因應措施：
1)進行內部主機調查，立即檢視相關存取日誌與清查可能揭露之資料內容，目前資料尚在清查中。
2)初步判定影響範圍為聯能科技(深圳)有限公司，後續若有其他影響，將持續更新。
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