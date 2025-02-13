一廂情願？傳美推英特爾、台積電合資代工廠 公司回應了

市場傳出，美國官方有意推動英特爾（Intel）、台積電（2330）成立合資晶片代工廠，外界認為是一廂情願，而對於該議題，台積電13日傍晚回應本報記者提問。

對於美國官方傳出有意推動英特爾、台積電成立合資晶片代工廠，業界看待成案機率不高，預期純屬分析師臆測，若台積和某一個IDM客戶旗下製造事業合作將對其他客戶無法交代，且台積一向技術自主研發才能造就領先地位。

由於英特爾晶圓代工量產規模遠遠落後台積電且先前收購高塔失利，近期美國市場再度傳出，美國官方有意推動英特爾、台積電成立合資晶片代工廠，且恐是英特爾主導。

對於上述議題，台積公司13日公關處完整回應如下：台積公司不評論市場傳聞。