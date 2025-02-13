洛克菲勒首席投資官：看好台積電未來5至10年居領先地位

美國總統川普2.0時代來臨，一系列措施都將牽動全球資本市場的變化，從放緩的降息和通貨膨脹，到潛在經貿、關稅政策變化，都將引起的地緣政治複雜性。洛克菲勒資本管理公司管理著總額達1,330億美元的客戶資產，其董事總經理兼首席投資官張致銘13日接受採訪時指出，台積電的技術在全球具有獨有性，儘管川普曾揚言對台積電祭出100%關稅，但其實對台灣半導體地位不見得有影響，也看好台積電在未來的5至10年仍居全球領先地位。而在地緣政治關係議題，則應多關注南北韓的局勢。

為了解未來局勢走向，新光金董事長魏寶生13日親自邀請洛克菲勒資本管理公司董事總經理兼首席投資官張致銘進行總體經濟趨勢講座。張致銘在投資行業具有25年豐富從業經驗，其中15年在洛克斐勒資本管理公司工作。加入洛克斐勒前，他曾任紐約美國信託公司資深副總裁、資深技術分析師，領導高科技股票研究並擔任了高科技基金的共同管理人。在加入投資行業之前，他在IBM工作了9年，擔任了資深市場代表和諮詢系統工程師。

近日美國投資界盛傳華府要求英特爾、台積電組成合資公司，川普政府要求台積電為合資公司提供半導體工程師和技術生產，在美國生產先進2奈米、3奈米晶片，確保美國晶片供應穩定，此傳聞引發市場高度關注。

張致銘指出，川普中心概念就是「讓美國再次偉大」，如何拯救美國企業，如何吸引外資到美國投資，製造美國就業機會等等，英特爾當年是世界龍頭，但如今算是沒落的貴族，這幾年台積電在半導體製造上完全超越了英特爾，而他推估川普此舉有兩個因素，第一是想逼著台積電在美國有更多的投資，第二是借用台灣公司來救救美國當年的龍頭。

針對川普曾揚言對台積電祭出高額關稅，張致銘提到，以美國的眼光看，尖端半導體生產90%都在台灣，對美國來講是高風險，先不說地緣政治上的風險，光是地震也會有影響，但美國企業又都需要半導體，尤其是人工智慧或iPhone手機等，因此美國當然希望能夠分散製造地區。但對台灣來說影響應該不大，因為一個半導體廠的規劃少說都要好幾年，就算台積電真和英特爾合作，可能也要3至5年之後才能生產，且產量也是有限制的，因此對台灣半導體地位不見得有影響，加上台積電的技術在全球具有獨有性，看好台積電在未來的5至10年仍居全球領先地位。

張致銘指出，川普關稅政策引發關注，但他是不按理出牌，究竟是一種談判手段，打開其他國家的市場，吸引製造業回到美國，還是真的需要一些新的政府收入，主要是川普希望延長減稅的政策，但如此一來就會增加一年約4,000億美元的赤字，所以想透過關稅來彌補，這還不得而知。但對市場短期影響很大，一些主要市場在美國國內的公司可能受惠，同時，美國各大企業包含Meta、Alphabet、Microsoft、Amazon等在AI產業投資建設規模都非常大，超過3,000億美元，帶動上中下游各行各業，也是未來觀察重點。

國際金價如今逼近3,000美元大關，張致銘說，若以資產配置的角度來看，建議在整體投資組合中，可持有一部份黃金用來避險；而如今美10年公債殖利率是一項重要指標，預估接下來一段時間會在4%到5%震盪，若出現經濟蕭條的風險提高，美10年公債殖利率可能會低於4%，若是「讓美國再次偉大」的政策真正提出，美國通膨壓力會往上，美10年公債殖利率可能會往5%靠近，若殖利率衝破5%的話，對股市就會產生負面影響，且對美國債務壓力就會增加，此時就須觀察美國政府是否推出安撫市場的做法。