勤業眾信：台灣AI產業5挑戰 算力成本高、監管尚不明

勤業眾信今天發布報告指出，台灣為全球AI供應鏈的重要一環，具強大硬體技術基礎，但AI產業擴展與競爭力仍有5大挑戰，包含算力成本居高不下、數據隱私與AI合規標準尚不明確等。

勤業眾信聯合會計師事務所今天舉辦「2025 DeloitteFuture Talk鏈結創新驅動未來」高峰會。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢表示，全球市場在主要國家大選後的財經政策調整下，充滿高度不確定性，並可能引發供應鏈重組與市場動盪；在複雜的地緣政治與通膨壓力下，台灣憑藉先進的半導體技術與完整產業供應鏈，持續展現穩健的經濟成長動能。

柯志賢指出，近年AI需求強勁帶動全球科技競爭升級，台灣在此浪潮中展現堅實實力，不過，台灣企業正面臨算力需求攀升、數據治理挑戰、法規適應壓力及AI人才培養等多重考驗，政府與企業應攜手合作，從政策、法規、人才、算力及創新等層面著手，加速推動AI產業化，並利用科技創新驅動商業模式變革，協助台灣企業在全球AI競爭格局中占得先機。

勤業眾信永續長暨市場發展營運長姚勝雄表示，勤業眾信發布「2025 CxO前瞻展望—AI價值實踐企業決勝關鍵」報告，並點出台灣身為全球AI供應鏈的重要一環，具備強大硬體技術基礎，但仍受到科技成熟度、獨角獸數量偏低、新創投資資源不足等影響。

姚勝雄進一步提到，整體而言，台灣AI產業擴展與競爭力有5大挑戰。首先是數據品質，由於標準不統一、開放性低，影響AI應用效果。第2為算力成本，目前GPU供應不足，運算成本居高不下。第3是法規監管，數據隱私與AI合規標準尚不明確。第4是人才短缺，產學落差大，企業難以招募AI專才。第5為資源有限，新創企業資金不足，難以建立完整生態系。

姚勝雄分析，台灣要在AI競爭中突圍，不僅需同步推進技術與產業應用，更要讓供需相互強化，憑藉AI硬體優勢，從晶片製造、封裝到AI伺服器，結合5G、物聯網等技術，驅動應用創新，依靠製造、金融、醫療等數位基礎成熟的產業，持續累積AI成功案例，促進市場成長。