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DeepSeek-R1 已在IBM企業級AI開發平台上架

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
DeepSeek-R1模型已在 IBM watsonx.ai 平台上架。圖／IBM提供
DeepSeek-R1模型已在 IBM watsonx.ai 平台上架。圖／IBM提供

IBM宣布IBM的企業級AI開發平台 watsonx.ai 已經提供DeepSeek-R1的Llama 3.1 8B與 Llama 3.3 70b蒸餾版本，協助企業建置專用AI模型，進行安全推理。

IBM表示，支持DeepSeek-R1 的蒸餾變體是IBM 致力於AI開源創新的一部分；透過讓更多企業與開發者使用 watsonx.ai 平台上同類型且最優秀的開源模型，例如第三方的 DeepSeek與IBM Granite 模型，IBM 期望繼續宣揚與培養協同合作與知識共享的文化。

IBM watsonx.ai 協助企業客戶按照特定需求、使用如 DeepSeek-R1與 IBM Granite等開源模型，從建置環境的靈活度，到建立直覺式的工作流包括代理型AI (AI agent) 的開發、微調、RAG、指令工程、及整合既有的企業應用程式等，watsonx.ai 的內建安全護欄可以保護企業用戶的應用程式。

IBM認為，資料安全與AI治理是企業在應用AI時最關心的議題。IBM watsonx.ai除了提供安全護欄功能之外，DeepSeek 這類的開源模型在 watsonx.ai上將成為企業的專屬應用，除了watsonx.ai平台，企業資料將不會在其他任何地方共享。此外，IBM watsonx.ai與 IBM watsonx.governance 工具包無縫整合，提供強大的治理、風險控管與合規 (GRC) 能力，確保企業AI應用在整個AI生命週期裡保持透明，是可解釋與負責任的AI應用。

企業可以藉由以下兩種方式，在 watsonx.ai 上使用 DeepSeek的蒸餾模型：一是透過watsonx.ai 的按需部署目錄使用DeepSeek Llama 3.1 8B 與 Llama 3.3 70b；二是使用自定義基礎模型導入功能，導入 DeepSeek-R1 模型的其他變體，如 Qwen 蒸餾模型。

AI IBM

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