友達活化資產 晶材后里廠售美光新加坡廠待價而沽

面板廠友達光電董事長彭双浪今天表示，活化資產已是既定策略，旗下友達晶材后里廠西側、東側全廠皆將售予台灣美光記憶體公司，新加坡廠也待價而沽。

友達今天舉行法人說明會，彭双浪指出，2024年8月出售友達晶材后里廠西側廠區予台灣美光，交易金額新台幣7億元；今天董事會再通過出售東側廠區，交易金額為30.5億元，預計於2025年上半年取得中科管理局轉讓核准後，全廠區一併辦理過戶，於2027年底前分期點交。

友達說明，扣除相關交易費用、稅費及太陽能單晶晶片事業停業相關損失及費用後，預計過戶時將認列友達晶材后里廠全廠業外利益約新台幣18億元。

友達總經理柯富仁解釋，面對長遠經營布局，友達晶材將淡出太陽能單晶晶片事業，聚焦於半導體測試晶圓與零組件相關領域，擴大半導體材料的製造與加工服務。

美國總統川普（Donald Trump）調高關稅政策不斷生變，彭双浪坦言，川普預計對加拿大、墨西哥加徵關稅的數小時前喊停，順延是取消還是談判後再加徵都是未知數，川普政策搖擺不定，但友達墨西哥廠的年營收貢獻不超過2億美元，影響較小，且併德國汽車零件廠BHTC之後，在各地都有廠區，可供調配，仍須觀察川普真正意圖才能執行。

友達因併購BHTC擴大車用解決方案市場，柯富仁說，幾個中國前10大的汽車品牌銷量已攀升到全球前3名，歐美車廠面臨競爭，但因都是百年老店，仍有本身經營的通路優勢，經重新策略調整後，車用市場預期可成長，歐美客戶和中國品牌汽車競爭必須尋求創新，友達透過美國消費性電子展（CES）告訴汽車品牌，有實力提供創新需求。

柯富仁表示，索尼（Sony）、本田（Honda）合資的Sony Honda Mobility公司，將在2026年正式推出電動車，搭載全球首款微型發光二極體（Micro LED）車頭顯示解決方案，即為友達光電負責。此車款已在2025年美國CES展出，若2026年新車正式上市，銷量也很好，將有助車用Micro LED產品在2026年放量。

他說，不只索尼、本田看好友達的車用Micro LED方案，CES展後已有多家車廠與友達洽談合作。MicroLED螢幕可採透明方式呈現，對於美觀要求高的電動車相當合適。

市場近來不斷探討中國人工智慧新創企業「深度求索」（DeepSeek）對Open AI的衝擊，彭双浪認為，除了爭論之外，如此一來也可能讓人工智慧電腦（AIPC）價格大幅下降，有利銷量提升；另外，Windows11換機潮也是帶動銷量的機會。

因應減碳需求，彭双浪看好低溫多晶矽（LTPS）液晶面板的需求，將遠勝於有機發光二極（OLED）。

他指出，雖然2024年獲利仍無法轉正，但財務穩健，2025年不會比2024好太多，主因川普每天都有新政策，但中國節能補貼政策帶動需求，面板相關需求逐季往上，第1季淡季，第2季以後逐季上揚；去年歐美車市被中國產品攪亂，現已回復穩定。

他說明，2024年能源事業及商用顯示產品營收下降很多，主因經濟不景氣，不確定性高，全球動盪，但友達轉型快速，尤其併購德國BHTC車用零件廠，進入車用領先供應鏈，車用產品成長可期，今年一切都往好的方向走，今年展望樂觀。