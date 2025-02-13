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AMD與輝達AI算力池開放業者申請 不得使用DeepSeek

中央社／ 台北13日電
中國國產AI大模型DeepSeek近日橫掃全球。（路透）
中國國產AI大模型DeepSeek近日橫掃全球。（路透）

數發部去年採用輝達與AMD晶片建置AI算力池，開放產業申請使用。數發部表示，今年第一梯次的算力申請到3月7日截止，若審查順利的話，申請者預計4到5月開始使用算力，全年預計還會開放2梯次算力申請。

不過，因為算力平台使用政府資源，計畫執行單位台智雲代表提醒，申請團隊必須注意規範，包括不能拿算力來做虛擬貨幣的驗證計算（即挖礦）、不能違反法規或公序良俗，此外，也不能使用來自中國的開源模型，例如DeepSeek進行算力平台的訓練與使用。

數發部數位產業署今天舉行算力申請說明會，現場約50到60人參與，不少與會業者對於申請資格、算力平台運用方式相當好奇，線上表單提問也十分踴躍。

數產署官員指出，數發部透過建立AI算力池，減輕業者的建置成本，幫助產業發展創新想法。今年因預算刪減，只能繼續維運去年的40片GPU算力池，今年目標協助150家次資服業者做開發應用，全年預估還有另外2梯次的算力申請。

數產署指出，平台算力採用輝達的H100晶片32片、AMD的MI300X晶片8片，團隊可選擇申請0.5片、1片或4片晶片算力，一次申請使用最長為6週。審查團隊審核通過後將通知申請團隊，預計最快4到5月可以使用算力。

數發部去年中啟動AI算力池計畫，吸引90多家業者前來申請，最後64家業者獲選使用。計畫執行單位台智雲代表說明，隨著AI推論模型快速發展，預期今年申請狀況會比去年更為踴躍。基本上所有資服業者都可以申請算力，只是若為成立8年以下的新創則具備加分項。

專攻在地語音AI技術的長問科技今天分享去年使用數發部算力平台的經驗，副總經理陳又碩指出，語音模型的訓練因牽涉許多語料（語言的相關紀錄資料），需要大量算力，申請算力平台確實加快模型的訓練速度。

陳又碩說明，運用算力平台訓練在地化語音辨識模型，模型可以支援中文、台語、客家語與英語，訓練資料量約115萬筆。測試發現，如果是中英混雜的錄音內容，模型辨識正確率可高達92.2%，國語跟台語混雜的正確率也有82.4%，遠高於OpenAI WhisperLarge V3模型表現。

AI 數發部

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