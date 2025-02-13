研華躋身全球Top 10%永續標竿企業 蟬聯標普永續年鑑

全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華（2395）13日宣布榮登標普全球（S&P Global）2025年永續年鑑（The Sustainability Yearbook 2025），研華從入選率僅10%、全球超過7,600家企業中脫穎而出，為全球780間入選企業中僅68間的台灣企業。標普全球永續年鑑為國際最具指標性的ESG刊物之一，從環境、社會、治理三大面向評比永續發展績效，研華憑藉整合工業物聯網軟硬體技術，積極推動環境永續與企業治理，在全球標竿企業中嶄露頭角，排名Top 10%成為產業領先者。

研華綜合經營管理總經理陳清熙表示：「研華將永續發展與長期關鍵議題深度連結，強化永續發展委員會（SDC）治理架構，於董事會層級執行督導，並納入專家顧問提供外部觀點，落實連結高階薪酬與ESG績效，以具體激勵制度推動永續行動，讓永續思維深化至日常業務推動。在23個評選面向中，於商業道德(Business Ethics)、政策影響(Policy Influence)、能源管理(Energy)、隱私權保護(Privacy Protection)四大面向獲得滿分，展現企業營運與永續目標的緊密結合。未來，研華將持續聚焦「綠色營運」、「物聯網普及共益」、「員工及社會共好」三大永續主軸，攜手供應鏈夥伴落實「永續地球的智能推手」願景，打造具經營韌性的企業，躋身國際永續標竿行列。」

在社會面向，研華致力打造利他企業文化，憑藉卓越的職場文化與雇主品牌，研華入選《富比士雜誌Forbes》2024最佳雇主，並榮登《時代雜誌Time》全球500大永續企業。在公司治理面向，今年再度獲選「公司治理評鑑」前5%上市企業，展現卓越治理成效。針對供應商治理，亦擴大推動綠色低碳供應鏈，攜手關鍵供應商夥伴2025年完成ISO 14064碳排數據蒐集、2027年取得ISO14064認證，同時將透過ESG關鍵會議提供賦能輔導計畫，鞏固永續穩定的供應鏈夥伴關係。

為達成淨零目標實踐環境永續，研華2024年啟動內部碳定價（Internal Carbon Price, ICP）專案，設定影子碳價格為1,700-3,000新台幣/公噸CO₂e，並計畫於2025年納入低碳生產與投資決策，強化碳風險控管以因應未來法規及國際碳交易機制；同時，研華將以1.5度C國際科學基礎減碳目標(Science Based Targets, SBT)作為接下來10年的減碳指引，並持續推動全球子公司達到RE100。

在綠色產品與永續責任上，研華應用AI技術開發產品碳足跡盤查系統平台，全面應用於綠色產品推動計畫，同步也成立永續原物料小組，全面推動事業群開展實驗性專案，導入再生料並優化永續包材，攜手供應商共同研發低碳產品。面對生物多樣性議題，研華以本業AIoT優勢評估未來商機與風險，並於2025年總部啟動林口園區生物多樣性調研專案，預計於第三季度鑑別園區地域周遭生態議題，確立生態保育方向。展望未來，研華將持續以創新為核心，攜手全球生態系夥伴加速AIoT解決方案在全球落地應用，實現「智能地球的推手」品牌願景。