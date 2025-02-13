DeepSeek-R1 已在 IBM 企業級 AI 開發平台上架
IBM宣布IBM的企業級AI開發平台watsonx.ai已經提供DeepSeek-R1的Llama 3.1 8B與Llama 3.3 70b蒸餾版本，協助企業建置專用AI模型，進行安全推理。
IBM表示，支持DeepSeek-R1的蒸餾變體是IBM致力於AI開源創新的一部分，透過讓更多企業與開發者使用watsonx.ai平台上同類型且最優秀的開源模型，例如第三方的DeepSeek與IBM Granite模型，IBM期望繼續宣揚與培養協同合作與知識共享的文化。
IBM watsonx.ai協助企業客戶按照特定需求、使用如DeepSeek-R1與IBM Granite等開源模型，從建置環境的靈活度，到建立直覺式的工作流包括代理型AI (AI agent)的開發、微調、RAG、指令工程、及整合既有的企業應用程式等，watsonx.ai的內建安全護欄可以保護企業用戶的應用程式。
IBM認為資料安全與AI治理是企業在應用AI時最關心的議題。IBM watsonx.ai除了提供安全護欄功能之外，DeepSeek這類的開源模型在watsonx.ai上將成為企業的專屬應用，除了watsonx.ai平台，企業資料將不會在其他任何地方共享。
此外，IBM watsonx.ai與IBM watsonx.governance工具包無縫整合，提供強大的治理、風險控管與合規(GRC)能力，確保企業AI應用在整個AI生命周期裡保持透明，是可解釋與負責任的AI應用。
IBM指出，企業可以藉由以下兩種方式，在watsonx.ai上使用DeepSeek的蒸餾模型：一是透過watsonx.ai的按需部署目錄使用DeepSeek Llama 3.1 8B與Llama 3.3 70b；二是使用自定義基礎模型導入功能，導入DeepSeek-R1模型的其他變體，如Qwen蒸餾模型。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 2月4G、5G便宜資費懶人包／4G不限速吃到飽免500！5G上網優惠只要399
📢 ChatGPT Search全面開放免費用！搜尋方法教學 3大招做預設搜尋引擎
📢 DeepSeek APP真的不安全！「資料傳送到中國」、還關掉蘋果iOS版保護功能
📢 LINE免費貼圖8款！開工送2款「終身免費用」 精品款爽用180天
📢 2025年最新！日本家電折價券最高18%折扣 7家電器店一次收藏
📢 【開箱】Ikarao Break X2行動KTV開箱！8小時K歌不中斷 還能當看片神器
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言