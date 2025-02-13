迎接開學季！中嘉祭優惠 網速翻倍、一年短約、計量光纖

假期結束，學生們陸續返回校園，中嘉寬頻表示，網路門市陪伴學子迎接「開學季」，提供多款限定方案及優惠，滿足各種網路使用需求，輕鬆就能擁有高速飆網體驗，針對高網速需求，網速翻倍不加價，此外，提供一年短租方案，解決租屋族痛點，更強大「計量光纖」方案，用多少算多少、免綁約。

中嘉寬頻表示，針對有高網速需求的學子，於中嘉寬頻網路門市線上自助申辦150M或300M光纖上網方案，即可享「網速翻倍不加價」用一樣的價格享受雙倍的飆網體驗，最高直飆600M，最低月付699元起，不論熱門AI應用、觀看高畫質串流影音及大量下載等，通通都能滿足；同時免費用Wi-Fi 6全戶通，室內訊號覆蓋提升80%、連線速度提升25%，打造Wi-Fi超覆蓋環境，給用戶快恆穩的上網體驗。於2月28日前完成申辦，加碼再贈送CATCHPLAY+三個月免費看（原價750元）。

另外，中嘉寬頻表示，了解許多年輕族群在外租屋，有短期上網的需求，但市面上主流的家用寬頻方案幾乎都要綁約二年以上，針對此一龐大租屋族的短期光纖上網服務需求及痛點，貼心提供網路門市獨家「一年短約方案」，用戶僅需綁約12個月，就可以用一樣的月租費享受暢快飆網的寬頻服務體驗，解決租屋族約期短且無法長期綁約的問題。

中嘉寬頻指出，申辦上述方案，不論是辦光纖上網搭配數位有線電視，或是單辦光纖上網方案，通通都再免費升級Home+ tv 4K智慧機上盒，暢看YouTube、國內外主流影音串流平台，亦可一鍵即可輕鬆投影手機、平板畫面至電視大螢幕，滿足喜歡在家透過大螢幕電視沉浸式觀影族群的多元收視需求。

此外，中嘉寬頻表示，深知有些學生因為網路用量不大或是經濟考量，市面上主流的寬頻吃到飽月租費實在不符合需求，平時只好將就用手機熱點上網遠端上課、追劇，不止經常因訊號不穩導致網路品質不佳，長時間使用下來對手機的損耗也大。中嘉寬頻針對此一族群首創以量計價的「計量光纖」方案，用多少算多少、免綁約，月付99元即可申辦，且申辦後次月起，每期帳單加碼折50元，相當於每月最低只要49元起，大幅節省網路開銷。

中嘉寬頻指出，消費者可依實際使用需求選擇150M或60M的網速方案，後續隨時可到官網查詢用量使用狀況，並視使用狀況變更速率，內含最高每月100GB免費上網量，不管是追劇、聽音樂、使用社群軟體、用Line跟親友傳訊，交流感情都夠用；若當月免費上網量使用完畢，超量費用每GB 10元起，且有收費上限，讓你超量也不怕帳單爆表，在兼顧學習和娛樂下，提供低用量使用者更彈性、更自由且穩定網路品質的划算選擇。